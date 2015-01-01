Краевой комитет по соцполитике принял поправки к закону о первенцах

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На заседании комитета по социальной политике краевого парламента 6 июня 2017 года было рассмотрено 14 вопросов, среди которых получение образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, социальные гарантии и меры социальной поддержки семьи в Пермском крае, установление мер социальной поддержки для категории граждан «дети войны», реализация мероприятий по поддержке муниципальных программа формирования современной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и др.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин рассказал об изменениях, которые будут внесены в закон о социальных гарантиях и мерах поддержки семей. Отметим, что данный закон, предполагающий выплаты молодым матерям, только состоящим в официальном браке или в отношении чьих детей был установлен факт отцовства, был подвержен критике со стороны главы региона Максимом Решетниковым и отправлен на доработку вице-премьеру краевого правительства Татьяне Абдуллиной 19 апреля этого года.

Новая редакция закона предусматривает единовременную денежную выплату в размере 60 тыс. руб. для молодых матерей в возрасте от 19 до 24 лет при условии рождении первого ребенка.