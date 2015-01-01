Субсидия для обманутых дольщиков в Прикамье станет единоразовой

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На совместном заседании комиссии по развитию экономики и инфраструктуры и комиссии по образованию, здравоохранению и социальной защите Общественной палаты Пермского края была представлена система мер поддержки обманутых дольщиков в Пермском крае.

В частности, и. о. зампредседателя правительства — министр строительства Пермского края Михаил Сюткин сообщил, что субсидия, которую будет выделять краевое правительство некоторым обманутым дольщикам на возмещение затрат по достройке объектов, станет адресной и единоразовой.

«Категория таких людей в Пермском крае в общей сложности достигает 196 семей (около 14-15% от всех людей, которые на сегодняшний день зарегистрированы в качестве проблемных дольщиков). Мы понимаем, что 100% всех обманутых дольщиков в реестр нуждающихся в субсидии включить не можем, поэтому настаиваем на включении ещё двух категорий: граждан, достигших пенсионного возраста, потому что понятно, что пенсионерам в большинстве случаев неоткуда взять деньги на возмещение этих затрат и граждан, полностью или частично оплативших приобретение в проблемном объекте за счёт ипотеки. В таком случае под критерии адресности попадают 867 из 1 тыс. 369 договоров (64%)», — пояснил он.

Также глава краевого минстроя обозначил, что на день заключения договора долевого участия или вступления в ЖСК, дольщик и члены его семьи не должны иметь жилых помещений, которые превышают социальную норму (на одного — 33 кв. м, на двух — 42 кв. м, семьи из трёх человек — по 18 кв. м на каждого).

При этом субсидия будет выплачиваться после сдачи в эксплуатацию объекта. Если площадь приобретённого жилого помещения будет больше указанных социальных норм, разницу между субсидией и дополнительным взносом дольщик должен будет оплачивать самостоятельно.

Напомним, проблема обманутых дольщиков актуализировалась весной этого года после того, как на улицы Перми первыми с митингом вышли дольщики Первого Пермского микрорайона (самого большого проблемного объекта в Пермском крае). Но, несмотря на все протесты, кризис вокруг протеста дольщиков Первого Пермского микрорайона краевыми властями был урегулирован оперативно.

11 апреля глава Прикамья Максим Решетников встретился с дольщиками Первого Пермского микрорайона и предложил им создать ЖСК, а также рассказал о том, что к достройке микрорайона будут привлечены средства ПАИЖК. Вскоре после этого застройщика Первого Пермского микрорайона признали банкротом, а ПАИЖК объявило аукцион по проведению экспертизы домов на сумму в 5 млн руб.

Тем самым пермские власти продемонстрировали, что готовы к диалогу и настроены на системное решение проблемы не в ущерб другим бюджетополучателям.