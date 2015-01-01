В Пермском крае выбрали глав Уинского и Октябрьского районов

На прошлой неделе, 31 мая, на заседании земсобрания Уинского района депутаты избрали нового главу района. Им стал Алексей Зелёнкин, который после ухода прежнего главы Александра Козюкова в краевой минсельхоз, руководил территорией в качестве исполняющего обязанности. За него проголосовали десять депутат из 13, а за его конкурентку, начальника управления учреждениями образования администрации района Екатерину Бажину проголосовал один депутат. Оба кандидата до этого прошли отбор конкурсной комиссии.

На день ранее, 30 мая, на заседании земсобрания Октябрьского района главой территории был переизбран Георгий Позжаев. За его кандидатуру проголосовали все 15 депутатов земсобрания. Конкуренцию ему составлял начальник службы эксплуатации зданий муниципальных учреждений Михаил Волков.

Георгий Поезжаев руководит районом с 2007 года.