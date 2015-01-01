Михаил Бабич и Михаил Мень проведут совещание в Березниках

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6 июня 2017 года в рамках рабочего визита в Пермский край полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень проведут совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Березниках, а также посетят ряд строящихся микрорайонов, сообщает пресс-служба приволжского полпреда.



