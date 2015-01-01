В Перми пройдёт промышленный совет Приволжского федерального округа

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Сегодня, 5 июня, в Перми с рабочим визитом находятся полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Основное внимание будет уделено развитию пермских оборонно-промышленных предприятий.

В частности, глава региона Максим Решетников покажет гостям производственные площадки Пермского завода «Машиностроитель», производственные участки АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов». После этого делегация переедет на НПО «Искра», где пройдёт выставка изделий 51 компаний из семи регионов ПФО.

В рамках рабочего визита Михаил Бабич и Денис Мантуров проведут в Перми заседание совета по промышленной политике ПФО, в котором планируется участие представителей фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, Внешэкономбанка, а также ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, расположенных на территории ПФО.

С докладом выступит глава Пермского края.

После заседания состоится подписание двух специнвестконтрактов между Пермским краем и компаниями «Уралкалий» и «Сибур Химпром».

Источник — администрация губернатора Пермского края

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