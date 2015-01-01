Интерактивный проект «Управляем вместе» расширился на 104 объекта

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С 1 июня интерактивный проект «Управляем вместе» расширил список дорог с обратной связью на 104 муниципальных объекта. С 22 мая проект «Управляем вместе», инициированный главой Пермского края Максимом Решетниковым, начал работать в интерактивном режиме. Жителям края предлагается сообщать о проблемных случаях строительства, реконструкции и ремонта дорог.

С 1 июня к сервису обратной связи по 35 региональным дорогам добавился прием сообщений по 104 муниципальным дорожным объектам. Сообщения принимаются от зарегистрированных пользователей: для этого нужно создать аккаунт в личном кабинете проекта «Управляем вместе». В течение восьми рабочих дней по каждому сообщению будет дан официальный ответ. Информация поступит в личный кабинет заявителя, а также будет отображена на странице объекта в разделе «Сообщения о проблемах».

Сообщение о проблеме можно направить только после начала плановых работ на объекте по определённым темам: информация по объекту не соответствует действительности, отсутствует ограждение при проведении работ, не организованы места перехода пешеходов, неубранная спецтехника, отсутствие дорожных знаков, отсутствие информационного щита при проведении работ, проведение работ в ночное время и укладка асфальта в дождь.

Сервис обратной связи предполагает работу службы модерации, которая следит за достоверностью данных, проверяет сообщения пользователей на соответствие объектам и классификатору проблемных тем, а также контролирует ответы органов власти, чтобы исключить «отписки».

Проект «Управляем вместе» открывает новые возможности для жителей края:

• ЗНАТЬ о ходе реализации программы развития края.

• КОНТРОЛИРОВАТЬ ход ремонтных работ.

• ВЫБИРАТЬ направления развития программы.

• ПРЕДЛАГАТЬ новые объекты благоустройства.

Не оставайся в стороне, сообщи о проблемах на дорогах своего города!

Источник — администрация губернатора Пермского края