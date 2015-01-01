Алексей Навальный приедет в Пермь 9-10 июня

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Оппозиционный политик Алексей Навальный, заявивший о желании стать кандидатом в президенты России, намерен посетить Пермь 9-10 июня и открыть региональный штаб в регионе, рассказал начальник его штаба Леонид Волков в прямом эфире канала «Навальный Live» накануне, 31 мая.

В эти же дни лидер «Партии Прогресса» побывает в Ижевске и Кирове. А уже в следующие выходные (16-18 июня) отправится Иркутск и Омск.

«Постараемся ещё захватить несколько городов рядом. Возможно, это будут Братск, Улан-Удэ и Курган», — сообщил Волков в эфире.

Напомним, ранее координатор пермского предвыборного штаба Алексея Навального Максим Жилин сообщал о том, что официальное открытие штаба оппозиционного политика в Перми состоится в начале апреля. Однако позже открытие штаба перенесли.

«Новый компаньон»