Константин Шипигузов назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края

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Константин Шипигузов назначен заместителем министра здравоохранения Пермского края. Эту информацию «Новому компаньону» сегодня, 25 мая, подтвердил министр здравоохранения Вадим Плотников.

По словам Вадима Плотникова, Константин Шипигузов работает в министерстве с понедельника, 22 мая 2017 года.

Напомним, ранее Шипигузов работал заместителем главврача по медицинской части медсанчасти №11, которую сегодня возглавляет экс-министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

С 2006 по 2012 годы он работал заведующим отделением восстановительного лечения этой же медсанчасти. До этого врачом-нейрохирургом, совмещая должность врача-нейрохирурга по экстренной нейрохирургии.

Предварительная информация о возможном его назначении появилась 19 мая.