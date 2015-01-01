Заместитель главврача МСЧ №11 будет назначен замминистра здравоохранения

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По информации «Нового компаньона», заместитель главного врача по медицинской части медсанчасти №11 Константин Шипигузов будет назначен замминистра здравоохранения Пермского края.

Как сообщают наши источники, назначение ожидается в понедельник, 22 мая.

Напомним, Константин Шипигузов работает замом главврача по медицинской части медсанчасти №11, которую сегодня возглавляет экс-министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, с 2012 года.

С 2006 по 2012 годы он работал заведующим отделением восстановительного лечения этой же медсанчасти. Ранее — врачом-нейрохирургом, совмещая должность врача-нейрохирурга по экстренной нейрохирургии.

Отметим, на сегодняшний день у министра здравоохранения Пермского края Вадима Плотникова три заместителя: бывший топ-менеджер клиники «Нью Лайф» Шамиль Биктаев, который занял этот пост в конце апреля этого года, экс-депутат краевого заксобрания Ольга Рогожникова, которая пришла в министерство 13 января этого года, и Янина Калина, которая работает в этой должности уже несколько лет.

При этом Ольга Рогожникова пришла на место Павла Штефана, уход которого из министерства во многом связывают с расследованием уголовного дела, Шамиль Биктаев назначен на место Людмилы Чудиновой, уволившейся по собственному желанию.