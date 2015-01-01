В Перми появились магазины с логотипом «Магнита»

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В Перми открылись четыре магазина новой розничной сети магазинов формата «у дома» — «Сахар» в Перми по адресам: ул. Макаренко, 54 (на месте «Уральского фермера»), ул. Нефтяников, 55, ул. Солдатова, 42/2 и ул. Мира, 53.

По данным «Коммерсант-Прикамье», владельцы «Сахара» используют логотип, похожий по стилистике на оформление сети «Магнит».

Но новая сеть никак не связана с крупным ритейлером.

«Новый компаньон»

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