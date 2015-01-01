В Перми появились магазины с логотипом «Магнита»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В Перми открылись четыре магазина новой розничной сети магазинов формата «у дома» — «Сахар» в Перми по адресам: ул. Макаренко, 54 (на месте «Уральского фермера»), ул. Нефтяников, 55, ул. Солдатова, 42/2 и ул. Мира, 53.

По данным «Коммерсант-Прикамье», владельцы «Сахара» используют логотип, похожий по стилистике на оформление сети «Магнит».

Но новая сеть никак не связана с крупным ритейлером.

«Новый компаньон»

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .