В Перми появились магазины с логотипом «Магнита»
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В Перми открылись четыре магазина новой розничной сети магазинов формата «у дома» — «Сахар» в Перми по адресам: ул. Макаренко, 54 (на месте «Уральского фермера»), ул. Нефтяников, 55, ул. Солдатова, 42/2 и ул. Мира, 53.
По данным «Коммерсант-Прикамье», владельцы «Сахара» используют логотип, похожий по стилистике на оформление сети «Магнит».
Но новая сеть никак не связана с крупным ритейлером.
«Новый компаньон»
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.
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