Максим Решетников встретился с послом Республики Словения Приможем Шелиго

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Сегодня, 22 мая, глава Прикамья Максим Решетников провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Словения в Российской Федерации Приможем Шелиго.

Примож Шелиго прибыл в Пермь во главе делегации своей страны с рабочим визитом в канун 25-летия дипломатических отношений между Словенией и Россией. Между Пермским краем и Словенией налажены дружественные связи в сфере образования и культуры, создаются все условия для привлечения иностранных инвесторов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы культурно-исторического наследия, экономического сотрудничества.

Глава региона выразил надежду на продолжение дальнейшего сотрудничества и укрепление двусторонних связей:

«Мы уверены, что показатели экономического и инвестиционного сотрудничества отметятся ростом в будущем, увеличивая свой вклад в развитие экономики наших территорий. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча станет новым шагом в укреплении двусторонних связей».

В ходе встречи Примож Шелиго передал Максиму Решетникову личное приглашение на мемориальную церемонию у перевала Вршич у Русской часовни. Церемония имеет 100-летнюю историю и традиционно проходит в Словении в последнее воскресенье июля, как символ дружбы и добрососедства. В 2016 году, в год столетия часовни, в церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Максим Решетников высказал уверенность, что делегация правительства Пермского края посетит это мероприятие.

«Спасибо за эту встречу. Вы много сказали о сотрудничестве наших стран, и я надеюсь, что это взаимодействие будет продолжено. Нас многое связывает: на важных мероприятиях Словении всегда присутствует делегация из России. В этом году и следующем году идёт обмен культурным опытом между Словенией и Россией.* Что касается экономического сотрудничества — мы предлагаем подготовить конкретные проекты и презентации для того, чтобы осенью подписать соглашение между Словенией и Пермским краем об экономическом сотрудничестве», — подчеркнул Примож Шелиго.

Напомним, Пермский край и Словению объединяют давние культурно-исторические связи. В частности, в с. Верхние Муллы в Перми установлена единственная в России мемориальная доска «В память о словенских военнопленных, волею судеб оказавшихся в России во время Первой мировой войны». Сейчас здание по ул. Вехнемуллинская, 74 находится на реконструкции, а мемориальная доска экспонируется в музее истории Индустриального района. После окончания ремонта она будет возвращена на фасад здания.

Внимание к Пермскому краю у Словении не случайно. Пермь — один из трёх городов России (кроме Москвы и Петербурга), где изучается словенский язык. В Пермском крае ведёт свою деятельность пермское отделение общества «Россия — Словения», которое ставит своей целью знакомство со словенским языком, литературой и культурой. Пермский государственный национальный исследовательский университет сотрудничает со Словенским университетом Любляны и в рамках этого взаимодействия осуществляются научные, образовательные проекты.

*Дни культуры Словении пройдут в России в 2017 году. Об этом в Минкультуры России на подписании соглашения о сотрудничестве в области культуры между Россией и Словенией сообщил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. «Совместные «перекрёстные» сезоны культуры Россия-Словения начнутся уже в феврале 2017 года. В 2018 году пройдут сезоны российской культуры в Словении.

Источник — администрация губернатора Пермского края