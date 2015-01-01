Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 19 по 26 мая

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Неделя предлагает суровое испытание для меломанов: совпадают события Международного Дягилевского фестиваля, который завершается только в четверг, 25 мая, и фестиваля «Владимир Спиваков приглашает...», который открывается уже 23 мая. На сетования раздосадованных завсегдатаев классических концертов хочется сказать: «Радоваться надо, что такие события совпадают — это значит, что их у нас много».

Как всегда, на Дягилевский фестиваль «наслаивается» Долгая музейная ночь, кроме того, в этом году с главным фестивальным событием совпадает по времени Большой благотворительный фестиваль.

Кроме того, впервые в Перми прозвучит «Брюссельская месса» Генриха фон Бибера в исполнении хора Mlada и московского ансамбля Opus Posth, а в кинотеатрах стартует новая часть приключений капитана Джека Воробья.

В Перми продолжается Дягилевский фестиваль. Программа его — крайне насыщенная, и успеть посетить все события вряд ли удастся. Параллельно с основной программой на площади перед театром оперы и балета работает Фестивальный клуб, расписание событий которого можно найти на сайте diaghilevfest.ru.

В пятницу, 19 мая, в рамках Дягилевского фестиваля состоится премьера «Свадьбы» (16+) — оперы Анны Соколович для шести женских голосов a cappella. Фабула оперы повторяет сербский обряд приготовления невесты к свадьбе в кругу близких женщин: матери, сестры, подруг. Над постановкой в Перми работал режиссёр Антон Адасинский. Музыкальный руководитель — Теодор Курентзис.

Частная филармония «Триумф», 19 мая, 19:00

На следующий день состоится открытие выставки «Парад — 100» к столетию премьеры балета «Парад» (12+). В Центре городской культуры будут представлены исторические фотографии из коллекции фондов Музея Виктории и Альберта (Великобритания), костюмы, воссозданные по эскизам Пабло Пикассо пермскими художниками Ольгой Субботиной и Михаилом Павлюкевичем. Будут выставлены фотографии реконструкции балета «Парад» французской компанией EUROPA Danse (2007), партитуры Эрика Сати и архивные газетные материалы начала ХХ века. Тематический контекст расширят анимационные работы Satimania (1978 г.) режиссёра Зденко Гаспаровича и Parade de Satie (2016 г.) режиссёра Кодзи Ямамура.

Центр городской культуры, 20 мая, 15:00

«Где нас нет» (12+) — фортепианный цикл с отрывками из писем игуменьи Ново-Дивеевского монастыря Серафимы (Наталии Янсон). Это история матери и сына, оказавшихся по разные стороны «железного занавеса», и история любви в самом высоком, пожалуй, смысле этого слова. Автор и исполнитель — Антон Батагов.

Органный зал, 20 мая, 19:00

«Распад атома»

Пермяки смогут увидеть мировую хореографическую премьеру — «Распад атома» (18+). Это спектакль внутри спектакля, это аллюзия, соединяющая поэтику пространства и внутренний мир хореографа, отразившая, словно через разбитое зеркало, ответ на вопрос: «Зачем мне бессмертие, если я так одинок?» Режиссёр-постановщик и хореограф — Лилия Бурдинская.

Пермский театр оперы и балета, 21 и 22 мая, 19:00

«Жар-птица»

На закрытии Дягилевского фестиваля будут показана премьера — три балета Стравинского (12+): «Поцелуй феи» (хореограф — Вячеслав Самодуров, главную роль исполнит Инна Билаш), «Петрушка» (хореограф — Владимир Варнава, главная роль — Диана Вишнёва), «Жар-птица» (хореограф — Алексей Мирошниченко, главная роль — Наталья Осипова). Премьера приурочена к Году Стравинского в России и посвящена памяти Олега Левенкова — директора Дягилевского фестиваля с 2003 по 2016 годы.

Пермский театр оперы и балета, 25 мая, 19:00

С Дягилевским фестивалем традиционно совпадает и пересекается Долгая музейная ночь. В этом году её программа особенно обширна, интересные события происходят на десятках музейных, выставочных и образовательных площадок. Подробный анонс на нашем сайте https://www.newsko.ru/articles/nk-3980262.html.

«Млада»

В Большом зале Пермской филармонии состоится концерт «Prima Actio» (12+) пермского хора «Млада» и московского ансамбля Opus Posth. Это первое исполнение «Брюссельской мессы» Генриха фон Бибера в Перми, она прозвучит во втором отделении концерта. В программе первого отделения — сонаты-мистерии Генриха фон Бибера: «Благовещение» и «Пассакалия», а также «Короткая месса» Бенджамина Бриттена.

Большой зал филармонии (КДЦ), 20 мая, 19:00

Параллельно с Дягилевским в Перми стартует ещё один большой музыкальный фестиваль — VIII всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» (6+). Он откроется симфоническим концертом, в котором примут участие Национальный филармонический оркестр России (НФОР) под управлением Владимира Спивакова и двадцатилетняя яркая скрипачка из Германии Клара-Джуми Кан. Для первой встречи с пермскими слушателями Клара-Джуми Кан подготовила интересную программу: в сопровождении Национального филармонического оркестра России она исполнит Концерт для скрипки с оркестром № 1 соль минор Макса Бруха, Интродукцию и рондо каприччиозо для скрипки с оркестром Камиля Сен-Санса и «Цыганские напевы» до минор Пабло де Сарасате. В исполнении оркестра прозвучит одно из самых значимых произведений Петра Чайковского — Симфония №5 ми минор.

Большой зал филармонии (КДЦ), 23 мая, 19:00

На следующий день НФОР под управлением Владимира Спивакова исполнит Четвёртую симфонию Малера — ту самую, которую меньше месяца назад играл в Перми оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Интересный материал для сравнения!

Большой зал филармонии (КДЦ), 24 мая, 19:00

В день, когда Дягилевский фестиваль закрывается балетной премьерой, на фестивале Спивакова выступят телезвёзды канала «Культура» — победители последнего сезона «Большой оперы» Ксения Нестеренко и Тигран Оганян с программой популярных оперных арий и романсов.

Большой зал филармонии (КДЦ), 25 мая, 19:00

25 мая начинаются события Большого благотворительного фестиваля, которые продлятся до 15 сентября на разных площадках города. Адресаты фестиваля этого года — 14-летняя Женя Агишева из Коми-Пермяцкого округа, которой нужно дорогостоящее обследование после онкологической операции, и молодой артист Максим Белый, отец двух маленьких девочек, который борется с опухолью мозга.

Официальное открытие фестиваля — 26 мая в торговом центре «Галерея». В его программе — шоу барабанов Давлет-Хана и Кавасаки (Екатеринбург) и концерт, в котором наряду с профессиональными исполнителями примут участие пермские предприниматели, увлекающиеся музыкой и танцами. Среди них — президент Международного делового союза Лариса Рослякова с оперными ариями, генеральный директор предприятия «ВерхнеКамТИСИЗ» Олег Есюнин, поющий джаз, директор клиники «Современная терапия» Людмила Уткина, бизнес-омбудсмен Вячеслав Белов, ресторатор Олег Мясников и другие музыкально одарённые бизнесмены.

Билеты на праздничный вечер стоят 1000 рублей. Все собранные средства будут направлены благополучателям фестиваля. Приобрести билеты можно и заранее в ТЦ «Галерея», и прямо перед началом концерта, причём не только за наличный расчёт, но и по карте.

Торговый центр «Галерея», 26 мая, 19.00

Несмотря на то, что открытие фестиваля пройдёт лишь вечером 26 мая, уже накануне начнутся фестивальные события. Во дворе торгового центра расположится выставка ретромобилей, с которыми можно будет сфотографироваться; в самом торговом центре будет идти интерактивная выставка пермских дизайнеров-модельеров, выставка-продажа картин молодых художников, хэнд-мейд-ярмарка. Каждый час начиная с 15.00 будут проходить музыкальные выступления. Многие бутики торгового центра объявляют специальные распродажные программы. Вход на все эти события бесплатный.

Торговый центр «Галерея», 25 мая, с 11.00

«Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки»

Капитан Джек Воробей снова в деле! На экраны выходит новый фильм популярной франшизы «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+). Приключения вольных морских разбойников приобретают новый размах и становятся ещё более захватывающими. На этот раз пираты охотятся за мифическим Трезубцем Посейдона, с помощью которого можно управлять водами всех морей Земли, а противостоит им новый могущественный злодей — заклятый враг Джека Воробья капитан Салазар.

Во всех кинотеатрах с 23 мая

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