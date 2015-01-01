Не спать — в музей! Пермякам и жителям края на «Ночи музеев» предложат посмотреть выставки, послушать музыку и принять участие в мастер-классах

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Пермский край в очередной раз присоединится к международной акции «Ночь музеев». 20 мая можно будет посетить поздно вечером не только государственные и частные, но и корпоративные музеи и выставочные пространства. Завершится музейная ночь в 01:00 красочным фейерверком на Соборной площади перед Пермской художественной галереей.

Фото: Константин Долгановский

Событие в этом году пройдет с размахом. Про «Ночь музеев» на заседании краевого правительства рассказала министр культуры Пермского края Галина Кокоулина. «Впервые пермские музеи присоединились к акции в 2005 году. За 12 лет число музеев-участников увеличилось в четыре с половиной раза — с 10 до 46, а количество посетителей — в три раза. Ночью свои двери перед посетителями распахнут 18 пермских музеев и 28 краевых. Важно, что к государственным музеям присоединятся частные, впервые в этом году будут участвовать в акции три корпоративных музея», — сказала Галина Кокоулина.

Врио губернатора Прикамья Максим Решетников попросил сделать всё возможное, чтобы о событиях акции узнали не только пермяки. «Распространите информацию, чтобы жители края понимали, что у них есть такая возможность, чтобы понимали, куда и во сколько можно прийти, чтобы посмотреть интересные события», — попросил министра культуры глава региона.

«Новый компаньон» выбрал несколько знаковых соыытий, а с полной программой «Ночи музеев» можно познакомиться на сайте акции http://permartnight.ru.

За пять шагов до столетия

Пермская художественная галерея посвятит «Ночь» своему юбилею, и программа очень обширная. От 100-летия галерею отделяют всего пять шагов (то есть пять лет) именно их и предлагают пройти зрителям. Первый — встреча с хранителями фондов галереи и виртуальная экскурсия по ним. Второй — «Вековые тайны за слоями красок», где можно будет узнать, как устроена реставрационная мастерская, и даже попробовать себя в роли реставратора. Третий — «Холст и масло — вот мои документы», где посетители узнают, как картина попадает в музей и какие документы необходимы для её «прописки». На четвёртом шаге искусствоведы расскажут, с чего начать разгадку тайн экспонатов, а на пятом зрителям предлагают творить самим! Можно будет создать открытку ко дню рождения галереи, порисовать масляными красками, создать картину из кофейной гущи и т. д. Детская площадка тоже предусмотрена. В 23:00 зрителей ждёт традиционный фейерверк и концерт пермской группы Gnoomes.

Пермская художественная галерея, с 18:00 до 01:00, стоимость входного билета — 50 руб.

Как пахнут и звучат заводы

В Музее современного искусства PERMM пройдёт акция «Ночь музеев: завод по производству чувств». Посетители увидят выставку «ЗЗЗ / Звуки Запахи Заводы», которая стала результатом творческого десанта художников, дизайнеров, архитекторов и парфюмеров на восемь пермских предприятий. Создатели выставки во главе с художницей Катей Бочавар «перенесли» звуки, запахи, свет и фактуры заводов в музей. Они предлагают взглянуть на завод как на пространство ощущений и впечатлений, эмоций и эстетики.

На каждом этаже возникнут лаборатории ощущений, где можно будет «перенастроить» свои органы чувств и создать музыку при помощи повседневных предметов или нарисовать запах. Посетителей ждёт и программа спецсобытий: серия научно-популярных мини-лекций и творческих мастерских от пермских заводов, а также перформансы и акции от пермских художников. Мероприятие завершится техно-вечеринкой и живой музыкой.

Музей современного искусства PERMM, с 18:00 до 01:00, стоимость билета — 100 руб., дети до семи лет — бесплатно.

Фото: Константин Долгановский

Посмотреть на слона

Музейную ночь проведут все подразделения Пермского краеведческого музея: Дом Мешкова, Музей пермских древностей, Детский музейный центр и Музей-диорама. На веранде Дома Мешкова пройдут мастер-классы и концерт детского камерного оркестра. Музей пермских древностей представит программу «Знакомьтесь: живые ископаемые!», зрителей ждут теневой театр, музыкальная и танцевальная программа, мини-выставки и мастер-классы. В Детском музейном центре участники смогут попробовать свои силы в экомастерских по озеленению участка улице Пермская: собрать из досок ящики и подставки для цветов и зелени, раскрасить их, засеять эти «горшки» и клумбы и т. д.

Пермский краеведческий музей, с 18:00 до 01:00, вход — 70 руб.

100 лет авангардному «Параду»

Центр городской культуры 20 мая празднует свой день рождения, и первым из всех участников акции начинает свою программу — в 15:00. Посетителей ждёт вернисаж «Парад — 100» — открытие в рамках Дягилевского фестиваля выставки к 100-летию премьеры дягилевского балета «Парад» в парижском театре Шатле. На ней будут представлены исторические фотографии из коллекции лондонского Музея Виктории и Альберта, костюмы, воссозданные по эскизам Пабло Пикассо художниками Ольгой Субботиной и Михаилом Павлюкевичем, и партитуры Эрика Сати. Выставку дополнят анимационные работы Satimania и Parade de Satie, видеозаписи реконструкций балета «Парад» и фильм «Больше, чем любовь» о взаимоотношениях Пабло Пикассо и Ольги Хохловой, повстречавшихся в период работы художника над балетом «Парад».

В 19:00 начнётся лекция «Балет абсурда», на которой искусствовед Елизавета Мирошникова расскажет о двух авангардных и скандальных спектаклях начала прошлого века — балетах на музыку Эрика Сати «Парад» и «Отмена спектакля». Зрителям также обещают концерт, праздничную атмосферу и много сюрпризов.

Центр городской культуры, вход на все мероприятия бесплатный.

В греческом зале

«Ночь музеев» в Пермском университете начнется накануне — 19 мая. Кампус университета превратится в греческий полис с театром и античными школами, в одной из которых будет располагаться детская площадка. Античная «Ночь» станет завершением проекта «Campus Martius, или Как стать гражданином Пермского университета», который вуз реализует на протяжении года. Гости университетской ночи смогут посетить все 11 музеев на территории кампуса, включая обновлённый музей истории университета, прогуляться по Ботаническому саду, который на вечер станет садом Зевса, совершить променад с философами, принять участие в Олимпийских состязаниях и не только.

Своей рефлексией на тему античности поделятся пермские художники, среди которых Алексей Щигалев, Фрукты Врукты, Елена Рэмбо, Эдвард вон Бенкендорф, Александр Агафонов и др. Они создадут в студенческом городке свои арт-объекты.

ПГНИУ, 19 мая, с 17:00 до 19:00

Рисуем вместе

Многие из этих художников традиционно выставляются в «Доме грузчика», где с 23:00 20 мая до 02:00 21 мая художники позволят зрителям вписаться в ритм художественной мастерской: поспать, поесть, поиграть в шахматы, посмотреть фильм, почитать книгу или просто поработать вместе. Пугаться такой свободы действий не стоит: художники разработают несколько художественных инструкций или «руководств к действию» по использованию пространства лаборатории современного искусства.

«Дом грузчика», с 23:00 до 02:00, вход бесплатный

Ночь короткометражек

В киноцентре «Премьер» пройдёт бесплатный показ короткометражного научно-фантастического кино SCI-FI SHORTS 2017 в 21:20 и программы «А4» III фестиваля анимации Вышеградской четвёрки (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) в 21:40. Кроме того, там же можно будет посетить экскурсию «ПрогулКино» и увидеть будку киномеханика, архив плёночного кинофонда и короткометражный фильм о музеях мира.

Киноцентр «Премьер», с 18:00 до 01:00, стоимость — 100 руб.

Прекрасная зелёная

Свой сценарий экологической «Ночи музеев» разработала и Галерея туфельки. Там будет представлена программа «Прекрасная зелёная». В неё входят коллекции живых кактусов, марок, значков и сувениров, посвящённых растениям, и выставка природоохранных плакатов 1980-х годов и экомаркет. Зрители смогут поучаствовать в деловой настольной игре Ecologic и экодискуссии «Zero waste в Перми: реальность или миф», а также в мастер-классах по росписи, декорированию одежды, обновлению старых вещей.

Галерея туфельки, с 18:00, вход — 100 руб.

Как управлять трамваем

В Музее электротранспорта можно будет совершить экскурсию в ретровагон и к исторической схеме электротранспорта в Перми, познакомиться с историей зарождения и развития пермского трамвая и троллейбуса, а также посидеть за управлением ретровагона.

Музей электротранспорта, в 20:00, 21:30 и 23:00, вход свободный.

Театр без сцены

В Пермской арт-резиденции пройдёт экскурсия по выставке Elevation, которая объединяет художественные исследования полёта и показ моделей Елены Стариковой. Кроме того, зрители увидят инсталляцию «Театр без сцены», которая включает эскизы декораций и костюмов к пьесам классического и современного репертуара, объекты, куклы, самостоятельные композиционные разработки пространства. Зрители сами смогут изготовить эскиз театральных костюмов и макета декорации, пройти мастер-класс по шелкографии.

Пермская арт-резиденция, с 18:00 до 21:00, вход — 100 руб., льготный — 50 руб.

По красной и зеленой линиям

В «Ночь музеев» можно присоединиться к организованным экскурсиям по пермским пешеходным маршрутам. Экскурсии по «Зелёной линии» начнутся в 18:00 и в 20:00 от скульптуры «Пермяк — солёные уши», по «Красной линии» — в 19:00 и в 21:00 от пересечения улиц Советской и Сибирской. Продолжительность экскурсии — 1 час 30 минут.