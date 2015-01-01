Денис Галицкий рекомендован на должность начальника департамента земельных отношений

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17 мая 2017 года правление Пермской гражданской палаты предложило главе администрации Перми Дмитрию Самойлову рассмотреть в качестве кандидата на должность начальника департамента земельных отношений известного пермского общественника Дениса Галицкого.

«Особенно важным считаем то обстоятельство, что Денис Григорьевич не имеет никакого отношения к строительному лобби, никаким образом не связан ни с какими строительными и девелоперскими кампаниями. Такая независимость в наше время — очень важный ресурс для эффективного муниципального управления в сфере земельных отношений и гарантия устойчивого развития города в интересах его жителей», — отмечено в официальном обращении.

Сам Денис Галицкий прокомментировал инициативу Пермской гражданской палаты так:

«Я, конечно, не против, но некоторым застройщикам и лоббистам со мной будет трудно работать».

Напомним, 16 мая стало известно о том, что руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Елена Товмасян написала заявление об увольнении. Она работает до 19 мая.

Отметим, в феврале этого года был задержан её заместитель — Павел Пахунов, который подозревается в коррупции. Впоследствии по итогам проверки в департаменте Елене Товмасян был объявлен выговор. Её заместителем была назначена Лилия Раевская, ранее работавшая заместителем начальника контрольно-аналитического департамента администрации, специалисты которого и проводили проверку.

В мэрии пояснили, что кандидаты на должность руководителя департамента земельных отношений уже есть, и сейчас они обсуждаются.

«Новый компаньон»