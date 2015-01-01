Уволилась руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Елена Товмасян

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Руководитель департамента земельных отношений администрации Перми Елена Товмасян написала заявление об увольнении по собственному желанию. Её последним рабочим днём станет 19 мая.

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал её заявление, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Напомним, в феврале 2017 года был задержан заместитель главы департамента Павел Пахунов. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки. По итогам проверки в департаменте по поручению главы города Елене Товмасян был объявлен выговор. Её заместителем стала Лилия Раевская, ранее работавшая заместителем начальника контрольно-аналитического департамента администрации, специалисты которого и проводили проверку.

В мэрии пояснили, что кандидаты на должность руководителя департамента земельных отношений уже есть, сейчас они обсуждаются.