Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 19 мая

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На радость ребятам и зверятам. В Перми новый зоопарк-сказка может появиться уже будущем году. Ход его строительства проверили глава Прикамья Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Зоопарк займёт земельный участок в микрорайоне Нагорный общей площадью 25,4 га.

Доходы превысили расходы. В Перми прошли публичные слушания одного из важнейших документов — городского бюджета.

«Зелёный свет» пешеходам. Городские тротуары ждёт большое обновление.

Дольщиками займутся общественники. Краевая общественная палата создаст рабочую группу, чтобы помочь обманутым пермякам.

Цветы будущего. В Перми прошёл конкурс для талантливых старшеклассников.

Нормальные герои всегда идут вперёд. Пермяки не намерены отступать от намеченных планов благоустройства реки Егошихи.

«Развитие города — совместный труд». Пермь занимает особое место в программе Максима Решетникова.

Будущие мамы померились талантами. В доме народного творчества «Губерния» прошёл кастинг участниц Первого краевого конкурса будущих мам.

Найти оптимальный ритм. «Мамы-пчёлки» собрались для поиска работы-мечты.

Не спать — в музей! Прикамье готовится встретить «Ночь музеев».

Доброе дело. В Перми стартует Большой благотворительный фестиваль.

В поиске азимута. В предстоящую субботу, 20 мая, в Перми пройдёт этап Всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут».

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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