В Перми продолжается снижение рождаемости

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За первые три месяца 2017 года в Перми снизилось число родившихся и увеличилось число умерших людей.

Так, число родившихся с января по март 2017 года в Перми составляет 3 тыс. 234 человека. Наибольшее снижение рождаемости отмечено в Дзержинском (на 20,0%) и Свердловском (на 17,2%) районах. Умерших на 12 человек меньше, поэтому в столице Пермского края наблюдается естественный прирост населения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года естественный прирост составил 672 человека.

Уровень смертности по краевому центру сложился выше показателя за три месяца прошлого года на 6,4%. Причины смертности не изменились: на первом месте находятся болезни системы кровообращения (55,4%), на втором месте — смертность от опухолей (14,6%), на третьем — от несчастных случаев, отравлений и травм (7,6%).

Напомним, за январь-февраль 2017 года в Пермском крае родилось 5 тыс. 111 детей, что 14% меньше аналогичного периода прошлого года.

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