В Пермском крае снижается рождаемость

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Фото: Игорь Катаев

За январь-февраль 2017 года в Пермском крае родилось 5 тыс. 111 детей, что 14% меньше аналогичного периода прошлого года. Из них мальчиков — 2 тыс. 627 и девочек — 2 тыс. 484 человек. Об этом сообщает в своем блоге председатель комитета ЗАГС Пермского края Юлия Андрианова.

Также в записи указано, что браке рождено 3 тыс. 576 детей и 570 детей появились у одиноких матерей.

Количество актовых записей, где один или оба родителя являются иностранными гражданами — 105.

Однако при том, что рождаемость снизилась, в Пермском крае увеличилось количество браков. Так, в брак за январь-февраль вступили 2 тыс. 276 пар. И это на 14% больше, чем за аналогичный периода прошлого года.

Одновременно увеличилось и количество разводов. За два месяца брак расторгли 1 тыс. 702 пары, что на 2% больше, чем в прошлом году.