Руководство ЗиДа отказалось от планов по проведению митинга


Анастасия Кожевникова корреспондент
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ЗиД
Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», руководство завода им. Дзержинского приняло решение не проводить митинг, который был согласован с администрацией Перми на сегодня, 12 мая.

Напомним, решение о проведении митинга было принято на заседании председателей цеховых комитетов завода. 

По итогам митинга профсоюз намерен был составить обращение от работников завода губернатору Пермского края Максиму Решетникову. 

В апреле на ЗиДе были проведены обыски. Также были задержаны заместитель директора ЗиД Александр Сентябов, юрист завода Анастасия Пятунина и бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков. 

Уже в начале мая появилась информация о том, что в связи с ликвидацией одного цеха на заводе планируется увольнение до сотни сотрудников.

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