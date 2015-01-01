Руководство ЗиДа отказалось от планов по проведению митинга

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», руководство завода им. Дзержинского приняло решение не проводить митинг, который был согласован с администрацией Перми на сегодня, 12 мая.

Напомним, решение о проведении митинга было принято на заседании председателей цеховых комитетов завода.

По итогам митинга профсоюз намерен был составить обращение от работников завода губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

В апреле на ЗиДе были проведены обыски. Также были задержаны заместитель директора ЗиД Александр Сентябов, юрист завода Анастасия Пятунина и бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков.

Уже в начале мая появилась информация о том, что в связи с ликвидацией одного цеха на заводе планируется увольнение до сотни сотрудников.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .