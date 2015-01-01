Митинг сотрудников завода им. Дзержинского согласован

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Как заявил сегодня, 26 апреля, исполнительный директор завода им. Дзержинского Егор Заворохин, митинг сотрудников завода им. Дзержинского, который планируется провести 12 мая, уже согласован с пермскими властями.

Напомним, решение о проведении митинга 5 апреля было принято на заседании председателей цеховых комитетов завода им. Дзержинского. Но пермские власти согласовали проведение митинга лишь 12 мая.

По словам председателя первичной организации «Дзержинец» Рима Галимзянова, изначально митинг планировалось провести на заводской площади.

По словам Егора Заворохина, место проведения митинга пока не определено.

По итогам митинга профсоюз намерен составить обращение от работников завода губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

«Наше требование простое: дайте работать заводу. Все эти междоусобицы нарушают рабочий процесс. А если как в среду (19 апреля), к нам с утра приходят с обысками человек десять и проводят мероприятия до самого вечера, какая тут может быть работа? Вы расследовать-то расследуйте, но зачем «закрывать» руководителей?» — высказывает свою позицию председатель профкома Рим Галимзянов.

Отметим, в среду, 19 апреля, на заводе им. Дзержинского были проведены обыски. Вечером того же дня были задержаны заместитель директора ЗиД Александр Сентябов, юрист завода Анастасия Пятунина и бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков. 19 апреля в арбитражном суде Пермского края как раз проходило решающее заседание о возврате заводу средств от продажи стадиона «Дзержинец».

В релизе пресс-службы ЗиД действия правоохранительных органов трактуются однозначно:

«Для того, чтобы представители ЗиДа были более сговорчивыми в оценке имущества, в день заседания началась силовая акция».

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