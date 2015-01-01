Председатели цеховых комитетов завода им. Дзержинского проголосовали за проведение митинга Работники предприятия выйдут на заводскую площадь с лозунгом: «Дайте работать заводу»

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Фото: Сергей Копышко

На заводе им. Дзержинского прошло заседание председателей цеховых комитетов, на котором большинством голосов было принято решение о проведении митинга.

В данный момент председатель первичной организации «Дзержинец» Рим Галимзянов готовит заявку о проведении митинга для подачи в Пермскую городскую думу.

По словам Рима Галимзянова, предполагаемое место проведения митинга — заводская площадь. По итогам мероприятия профсоюз намерен составить обращение от работников завода к губернатору Пермского края Максиму Решетникову.

«Наше требование простое: дайте работать заводу. Все эти междоусобицы нарушают рабочий процесс. А если как в среду (19 апреля), к нам с утра приходят с обысками человек десять и проводят мероприятия до самого вечера, какая тут может быть работа? Вы расследовать то расследуйте, но зачем «закрывать» руководителей?», — высказывает свою позицию председатель профкома Рим Галимзянов.

Напомним, в среду, 19 апреля, на заводе им. Дзержинского были проведены обыски. Вечером того же дня были задержаны заместитель директора ЗиД Александр Сентябов, юрист завода Анастасия Пятунина и бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков. В пресс-службе завода заявили, что активность правоохранительных органов связана с тем, что Александр Сентябов и Анастасия Путкова активно занимались возвратом незаконно отчужденных объектов. 19 апреля в арбитражном суде Пермского края как раз проходило решающее заседание о возврате заводу средств от продажи стадиона «Дзержинец».

В релизе пресс-службы ЗиД действия в отношении Александра Сентябова и Анастасии Пятуниной трактуются однозначно:

«Для того, чтобы представители ЗиДа были более сговорчивыми в оценке имущества, в день заседания началась силовая акция».

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