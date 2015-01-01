Финансирование Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн увеличится

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Сегодня, 11 мая, глава Пермского края Максим Решетников навестил пациентов Пермского краевого госпиталя для ветеранов войн. В сопровождении главврача госпиталя Алексея Репникова глава региона ознакомился с работой отделений больницы.

Кроме того, он в формате живого диалога пообщался с врачами и пациентами госпиталя.

«Считаю, что перевод вашего госпиталя в систему обязательного медицинского страхования был не до конца продуманным шагом. Поэтому в 2017 году мы выделим отдельную субсидию в размере более 20 млн руб. с тем, чтобы объём финансирования сохранился. Естественно, приоритет — это лекарства, питание и заработная плата врачей. Вот три направления, которые необходимо руководству госпиталя и Минздраву держать на контроле», — подчеркнул Максим Решетников.

Как пояснил главный врач госпиталя, при переводе в систему ОМС не была учтена специфика лечебного учреждения.

«Субсидия, которая будет выделена по поручению Максима Геннадьевича, позволит нам, в частности, обеспечить ветеранов всем необходимым. При этом мы сможем лечить сразу несколько сопутствующих заболеваний, что очень важно для наших пациентов», — подчеркнул Алексей Репников.

Отметим, при поддержке региональных властей в апреле 2017 года был открыт новый лечебный корпус госпиталя, закуплено современное оборудование.

Сегодня на диспансерном учёте в госпитале состоит более 58 тыс. ветеранов различных войн, ежегодно более 6 тыс. ветеранов Прикамья проходят здесь лечение.

Пермский краевой военный госпиталь был открыт в годы Великой Отечественной войны, тогда в Молотовской области располагалась самая большая госпитальная база на Урале, в которой проходило лечение более полумиллиона раненых солдат.

Глава Прикамья поздравил пациентов лечебного учреждения с Днем Победы и вручил им подарки.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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