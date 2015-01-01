В Пермском крае будет усилен контроль за ремонтом дорог

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В рамках очередного заседания правительства Пермского края, члены кабмина обсудили вопрос передачи региональным органам местного самоуправления финансовых средств на дорожную деятельность. С докладом выступил и.о. министра транспорта Николай Уханов.

В 2017 году на строительство (реконструкцию), приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения предусмотрена рекордная сумма — более 4,4 млрд руб. При этом из краевой казны выделено свыше 3,3 млрд руб., из федерального бюджета — более 1,1 млрд руб.

На сегодняшний день краевой минтранс заключает соглашения с органами местного самоуправления. Утверждены документы на сумму более 3,2 млрд руб. Конкурсные процедуры инициированы во всех территориях края.

Необходимость своевременного и качественного исполнения обязательств перед жителями края подчеркнул глава региона Максим Решетников:

«Ситуация с дорожным вопросом с этого года оказывается под пристальным вниманием не только руководства региона и профильного министерства, но и жителей края. Так, информацию о проекте «Управляем вместе» каждый человек увидит в режиме онлайн, а также всю нашу работу. Будет крайне неправильно, если проделав такую большую работу, в том числе и по привлечению федерального ресурса, мы сорвём сроки или качество объектов, и подведём друг друга и жителей.Это очень высокая ответственность, и права на ошибку, промедление, некачественное исполнение обязательств просто нет».

Глава Прикамья отметил, что край впервые за долгое время так рано выходит на строительный цикл, и поручил минтрансу не ослаблять контроль на последующих этапах.

В этом году на ремонт и реконструкцию краевых и муниципальных дорог краевые власти направлят рекордную за последние пять лет сумму — 11 млрд руб. Эти средства позволят привести в надлежащее состояние 500 км дорог (свыше 300 объектов). При этом по заданию главы региона приоритет будет отдан муниципалитетам. Наблюдать за ходом работ жители края смогут с помощью портала «Управляем вместе».

Напомним, новый интерактивный портал «Управляем вместе» — масштабный проект, созданный в Пермском крае по заданию Максима Решетникова, который позволит каждому жителю участвовать в развитии региона, следить за сроками и качеством строящихся объектов, контролировать и подрядчиков, и руководителей на местах. На портале уже зарегистрировалась 1 тыс. пользователей.

Источник — администрация губернатора Пермского края