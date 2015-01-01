Обследование домов Первого Пермского микрорайона завершится уже летом

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Совет директоров АО «ПАИЖК» по поручению главы региона принял решение о проведении экспертизы жилых домов в Первом Пермском микрорайоне, которую планируется завершить уже во второй половине июля.

Напомним, 2 мая Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск о банкротстве ООО «КамСтройИнвест» и ввёл процедуру наблюдения в отношении застройщика. По просьбе краевого минстроя срок наблюдения был сокращён до 29 июня 2017 года.

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