Обследование домов Первого Пермского микрорайона завершится уже летом
Совет директоров АО «ПАИЖК» по поручению главы региона принял решение о проведении экспертизы жилых домов в Первом Пермском микрорайоне, которую планируется завершить уже во второй половине июля.
Напомним, 2 мая Арбитражный суд Пермского края рассмотрел иск о банкротстве ООО «КамСтройИнвест» и ввёл процедуру наблюдения в отношении застройщика. По просьбе краевого минстроя срок наблюдения был сокращён до 29 июня 2017 года.
«Новый компаньон»
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.
Собственник.