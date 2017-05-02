Застройщика Первого Пермского микрорайона признали банкротом В отношении ООО «КамСтройИнвест» введено наблюдение до 29 июня 2017 года

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

2 мая 2017 года Арбитражный суд Пермского края признал застройщика Первого Пермского микрорайона (ООО «КамСтройИнвест») несостоятельным (банкротом) и ввёл в отношении этой компании предусмотренную законом о банкротстве процедуру «наблюдение», в рамках которой будет проводиться оценка имущественного положения должника, приниматься меры к обеспечению сохранности имущества, проводиться мероприятия по выявлению кредиторов должника и т.д.

По ходатайству юристов Министерства строительства и ЖКХ Пермского края, представляющих в деле о банкротстве застройщика интересы дольщиков, срок процедуры наблюдения был сокращён и установлен до 29 июня 2017 года.

Процедуру наблюдения будет вести назначенный судом арбитражный управляющий — Андрей Котельников.

С даты опубликования сообщения о введении наблюдения кредиторы ООО «КамСтройИнвест» могут начинать направлять свои требования в Арбитражный суд Пермского края для включения в соответствующий реестр требований кредиторов.

Необходимо подчеркнуть, что для дольщиков нет необходимости создавать ажиотаж в направлении заявлений для включения в реестр требований кредиторов — в соответствии с законом о банкротстве реестр требований кредиторов закрывается за два месяца до окончания конкурсного производства, то есть заявить свои требования дольщики смогут вплоть до конца сентября 2017 года.

По предварительным оценкам, только размер требований дольщиков превысил 400 млн руб. Среди кредиторов ООО «КамСтройИнвест» значится банк БФГ-Кредит и целый ряд юридических лиц, размер требований которых уточняется.

Каждый дольщик может обратиться за оказанием бесплатной юридической помощи в ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» (г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 24, 8(342)212-39-44). Юристы бюро помогут составить заявления для подачи в Арбитражный суд Пермского края, а также окажут консультативную юридическую помощь по вопросам банкротства застройщика.

Напомним, «Первый пермский микрорайон» возводился в селе Лобаново с января 2014 года. Федеральный фонд РЖС объявил аукцион на право аренды земельного участка в 28,3 га, предназначенного для комплексного освоения в целях строительства жилья экономического класса. Торги прошли 25 сентября 2012 года. Первая очередь реализации проекта предполагала возведение 12 трёхэтажных домов (515 квартир, или 28 тыс. кв. м).

В конце 2015 года срок завершения строительства жилья первой очереди был намечен на третий квартал 2015 года. Но, несмотря на это, сроки сдачи жилья в эксплуатацию неоднократно переносились. Новая дата планируемого ввода домов пришлась на конец 2016 года. 23 мая застройщик — ООО «КамаСтройИнвест» — заявил о банкротстве предприятия. Чуть позже был ликвидирован банк «БФГ-Кредит», в котором «КамаСтройИнвест» взял кредит в размере 250 млн руб.

«КамаСтройИнвест» должен был вложить в строительство микрорайона по меньшей мере 750 млн руб. Второй инвестор строительства «Первого Пермского микрорайона» — компания «Регион» — также должна была вложить в строительство домов 750 млн руб. Но, по неподтверждённым данным, деньги были израсходованы на другие цели.

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .