В Прикамье появится Совет по предпринимательству

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Сегодня в ходе заседания краевого правительства был рассмотрен вопрос о внедрении в Пермском крае лучших практик по улучшению инвестиционного климата. Напомним, в этом году по поручению президента России Прикамье наряду с другими субъектами страны приступает к внедрению целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства».

По словам заместителя председателя правительства — министра промышленности, предпринимательства и торговли Алексея Чибисова, «внедрение именно этой целевой модели позволит повысить уровень доступности мер поддержки как для граждан, планирующих стать предпринимателями, так и для действующих субъектов малого и среднего бизнеса».

В числе задач на текущий год — разработка нормативно-правовых актов, необходимых для создания индустриальных парков. Эти объекты должны получить возможность участвовать в федеральных конкурсах и отборах на получение средств на собственное развитие из госказны. Пилотные проекты — индустриальный парк «Лямино» (Чусовской муниципальный район) и «Мотовилиха» (проект краевых властей с ПАО «Мотовилихинские заводы»).

Что касается имущественной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, то сегодня в 42 муниципальных образованиях края сформированы перечни имущества, предназначенного для предоставления в аренду предпринимателям. До конца года такие перечни должны быть сформированы в остальных из 78 муниципальных образований региона.

Также прорабатывается вопрос о передаче доли доходов Пермского края от упрощённой системы налогообложения на муниципальный уровень. По словам Алексея Чибисова, это может стать стимулом для руководителей муниципалитетов по развитию структуры поддержки предпринимательства на своих территориях.

«По имущественной поддержке — разместите список всех объектов, которые уже сданы или будут сдаваться муниципалитетами в аренду предпринимателям, на нашем инвестиционном портале, на сайтах районов. Необходимо сделать эту процедуру максимально прозрачной во избежание злоупотреблений. В целом, предлагаю создать единый план, который касался бы как реализации целевой модели, так и более широкой поддержки бизнеса. Включите в него предложения от уполномоченного по правам предпринимателей Пермского края, и обсудим все инициативы вместе с представителями бизнеса на первом заседании совета по предпринимательству», — поручил глава Пермского края Максим Решетников.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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