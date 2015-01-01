В Перми прошла эстафета на приз газеты «Звезда» В соревнованиях участвовали чемпионы России по лёгкой атлетике

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Фото: Константин Долгановский

В Перми 1 мая прошла 88-ая легкоатлетическая эстафета на приз газеты «Звезда», посвящённая 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В торжественном построении приняли участие глава региона Максим Решетников и глава Перми Дмитрий Самойлов. Командовал парадом президент федерации лёгкой атлетики Пермского края Александр Богачев.

Соревнования прошли под эгидой «Эстафеты поколений». В забеге участвовали именитые спортсмены, чемпионы России по лёгкой атлетике, — Владимир Никитин и Константин Холмогоров. В общей сложности на старт вышли 120 команд.

Общая протяжённость маршрута составила более 6 км. Маршрут традиционно прошёл по Комсомольскому проспекту.

Победителей определяли в шести группах: сборные команды районов Перми, городов края, команды спортивных сообществ, сборные вузов, ссузов, команды школ Перми и края.

Победители и призёры были награждены кубками и дипломами.

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