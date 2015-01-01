С Галиной Полушкиной подписан новый контракт Она осталась в должности директора, но особенного

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Как уже сообщалось «Новым компаньоном», бывший директор Пермского театра оперы и балета Галина Полушкина по-прежнему трудоустроена в театре. Сейчас стали известны подробности её нового трудоустройства. Трудовой контракт был подписан 27 апреля. Должность Галины Кирьяновны будет называться «Директор по строительству новой сцены», таким образом, заместителем исполнительного директора она не стала, у неё — особый функционал.

Как сообщил исполнительный директор театра Андрей Борисов, планируется, что «под Полушкину» создадут целый проектный офис, который будет заниматься всеми коммуникациями с архитектурным бюро Дэвида Чипперфильда — авторами проекта нового театрального здания. По словам Борисова, в новом структурном подразделении театра будут работать специалисты по строительству со знанием специального английского языка. Одна из задач этих специалистов — сделать так, чтобы Чипперфильд официально признал новый театр своим творением, а для этого требуется очень строгий контроль во всём, что касается строительных материалов и технологий.

Как стало известно «Новому компаньону», Дэвид Чипперфильд высказал пожелания по поводу того, кто мог бы стать соавтором проекта с российской стороны (этого требует российское законодательство). Выбор англичанина пал на известнейшего архитектора Сергея Чобана, автора проекта башни «Федерация» в Москва-Сити. Чобан также является автором архитектурного решения центра Искусств «Дюклей» в Черногории, возглавляемого Маратом Гельманом.