Галина Полушкина останется в Оперном Она предпочла служить театру, который хорошо знает и к которому привязана

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Как сообщил «Новому компаньону» директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов, решён вопрос с дальнейшим трудоустройством его предшественницы Галины Полушкиной. Предполагается, что она останется в театре в должности заместителя директора и будет заниматься вопросами, связанными со строительством нового театрального здания.

По словам Борисова, Галине Полушкиной была предложена должность заместителя министра культуры Пермского края, на которой она должна была бы курировать все «культурные» стройки — новую сцену Пермского театра оперы и балета, новое здание художественной галереи, реконструкцию большой сцены Театра-Театра и т. п., однако Полушкина «предпочла служить театру, который хорошо знает и к которому привязана». Борисов также напомнил, что его предшественница изначально не стремилась к чиновничьей карьере.

Сама Галина Полушкина пока не готова комментировать своё новое назначение, так как условия нового контракта, по её словам, ещё обсуждаются.