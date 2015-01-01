Пермские кришнаиты возобновляют производство тортов

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В Перми возобновляется производство кришнаитских тортов с завтрашнего дня, 29 апреля. Заказывать торты можно в храме Кришны по телефону или через интернет.

Производство традиционных кришнаитских тортов запустил храм Кришны в Перми.

«Эти кондитерские изделия пользовались необычайной популярностью в прежние годы у пермяков», — рассказал о причинах возобновления производства «Новому компаньону» создатель храма Кришны Сергей Минаков.

По его словам, для создания кондитерских изделий используются качественные и только натуральные ингредиенты.

Сергей Минаков также добавил, что храм Кришны не намерен создавать коммерческие структуры или создавать бизнес-проекты, поскольку существует на пожертвования.

Напомним, в начале года пермская община кришнаитов открыла для посещения единственный в городе храм Кришны.

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