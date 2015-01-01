Пермская филармония к праздникам готова

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

По многолетней традиции Пермская филармония подготовила для своих слушателей множество праздничных концертных программ.

Так, 1 мая в 11.00 на площади перед Органным залом состоится концерт, посвящённый Дню Весны и Труда.

Начнёт концертную программу брасс-квинтет «Аристократ». Затем на импровизированную сцену выйдет Оркестр русских народных инструментов филармонии под управлением Галины Токаревой. Солисты — лауреат международного конкурса, солистка Уральского государственного камерного хора Маргарита Соснер, сопрано, Алексей Таран, балалайка, Александр Прокопчук, аккордеон.

По традиции и в рамках проекта «Филармония — детям» в программе примут участие юные дарования — дуэт баянистов «Контраст» в составе: Наталья Боровских и Михаил Ефимовских, ДМШ №4 г. Перми (преподаватель — Наталия Юнкинд).

Также в мае большой цикл программ посвящён Дню Великой Победы.

4 мая на сцене Органного концертного зала состоится праздничный концерт «Квартета Каравай». В вечере принимают участие: Владимир Чадов (тенор) и Ирина Шишенина (художественное слово).

5 мая ансамбль солистов «Хорус-квартет» приглашает на концертную программу «Севастополь всегда будет русским». Программу своего выступления музыканты посвящают ветеранам и детям войны, а так же всем, кто чтит память о павших и помнит о ныне живущих, о тех, кто принес Победу.

7 мая ждём вас на концерт Оркестра русских народных инструментов под управлением Галины Токаревой. Тёплая, душевная атмосфера музыкального вечера и искреннее исполнение музыкантами волнующей музыки оставят у слушателей незабываемые впечатления.

9 и 10 мая Пермская краевая филармония приглашает на симфонический концерт, который состоится при поддержке министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

9 мая в 11.45 на площади перед Театром-Театром пройдёт концертная программа «Песни военных лет». Исполнители — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова (художественный руководитель — Владимир Юровский), Академический большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель — Лев Конторович), солист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, лауреат международных конкурсов Илья Кузьмин, баритон. Дирижёр — лауреат V Международного конкурса дирижёров им. Густава Малера, единственный российский победитель и обладатель всех спецпризов VIII Международного конкурса дирижёров им. Георга Шолти во Франкфурте Валентин Урюпин.

10 мая на сцене Большого зала филармонии Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова исполнит симфонию №2 Александра Скрябина и Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Солист — лауреат XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского Александр Романовский (фортепиано).

По сообщению пресс-службы Пермской краевой филармонии

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться