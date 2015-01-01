Газопровод в Нытве введут в эксплуатацию к марту 2018 года

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Сегодня в рамках приёма граждан в приёмной президента РФ в Пермском крае глава региона Максим Решетников поручил профильным ведомствам решить вопрос с газификацией территории Нытвы.

На приём к главе обратилась жительница Нытвы Светлана Безматерных, которая обеспокоена темпами строительства распределительных сетей газопроводов в своем городе:

«Максим Геннадьевич, проект по строительству сетей газопроводов для снабжения газом жилых домов Нытвы уже разработан, и утверждён госэкспертизой. А районная комиссия принимает решение о переносе сроков строительства. Конечно, мы переживаем, когда сдадут объект, и в наших домах, наконец, появится газ?».

Максим Решетников изложил программу реализации данного проекта и заверил заявителя в своевременном решении вопроса:

«Светлана Владимировна, вопрос газификации территорий Пермского края крайне важен, проблемы с ней есть во многих поселениях. Конкретно в Нытве объект будет введён в эксплуатацию до 1 марта будущего года. Уточним, возможно ли в порядке очереди, по готовности подавать газ в дома — возможно, он появится у вас уже до конца текущего года. В любом случае я обязательно приеду в Нытву, вместе проинспектируем строительство газопровода, процесс подачи «голубого топлива» в дома».

Вопрос газификации региона Максим Решетников курирует лично. Эта тема обсуждалась на встрече главы Прикамья и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Сегодня край и компания «Газпром» реализуют генеральную схему газоснабжения и газификации региона, на основании которой сформирована программа до 2020 года. Новые реалии, рост числа потребителей требовали её корректировок на этот год. На встрече были достигнуты договорённости по расширению программы: до 2020 года Прикамье и «Газпром» направят на развитие газификации 7,4 млрд руб.

Источник — администрация губернатора Пермского края