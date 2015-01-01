Замдиректора завода им. Дзержинского оставили под стражей на два месяца

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Сегодня, 21 апреля, Свердловский районный суд Перми вынес решение по ходатайству УВД Перми об избрании меры пресечения свободы для замдиректора ЗиДа Александра Сентябова и арестовал его на два месяца.

Напомним, заместителя директора завода задержали 19 апреля этого года в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере), возбужденного 17 апреля.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали коммерческие взаимоотношения между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг». В 2013-м году между заводом и ООО «Финанс-Консалтинг» был заключён договор об оказании услуг по архивации документов завода, хранившихся на предприятии с 1943 года.

Стоимость оказанных услуг, составлявшую порядка 46 млн руб., на заводе объясняют проведенным объёмом работ.

По словам Александра Сентябова, задержание произошло в преддверии важнейшего заседания Арбитражного суда Пермского края по вопросу о возвращении в государственную собственность имущества завода.

«Мы рассматриваем сегодняшнюю акцию как попытку оказать давление на завод с целью изменения нашей позиции в суде. Однако, со своей стороны, могу отметить, что нас запугать не удастся, мы продолжим борьбу за стадион «Дзержинец» и промышленную площадку №3. И никакие силовые акции не смогут эту позицию изменить», — заявил тогда он.

Позже в рамках этого же уголовного дела были задержаны бывший директор ООО «Финанс-Консалтинг» Дмитрий Путков и юрист ЗиДа Анастасия Пятунина.

21 апреля Анастасия Пятунина была выпущена из ИВС.









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