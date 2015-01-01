Большую часть затрат краевого бюджета составят инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал

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Депутаты Заксобрания внесли поправки в бюджет Пермского края на 2017 и на 2018-2019 годы. Доходы государственной казны в этом году будут увеличены на 87,5 млн руб. А расходы составят 4 млрд руб. в 2017 году, 2,3 млрд руб. — в 2018 и 892 млн. руб. — в 2019.

Выступая на пленарном заседании Заксобрания первый зампредседателя краевого правительства Ольга Антипина отметила, что доходы регионального бюджета увеличатся на 87,5 млн руб.

«Это субсидия на господдержку малого и среднего предпринимательства, включая фермерские хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодёжного предпринимательства», — сказала она.

В этом году планируется потратить 4 млрд руб. Большая часть из этой суммы (3, 878 млрд руб.) — остатки на счетах краевого бюджета. 86 млн руб. — средства от продажи акций АО «Корпорация развития Пермского края». И 87,5 млн руб. — субсидия на господдержку малого и среднего предпринимательства.

Большую сумму денег планируется потратить на инфраструктуру: краевой дорожный фонд (2, 372 млрд руб.), объекты капитального строительства, ремонт учреждений здравоохранения и ремонт автомобильных дорог общего пользования. А также на развитие программного обеспечения объектов IT-инфраструктуры.

Вместе с этим увеличатся инвестиции в человеческий капитал. Так, средства будут вложены на создание новых мест в школах и детских садах, предоставление жилых помещений детям-сиротам и поддержку предпринимательства.

Николай Дёмкин, депутат Законодательного собрания Пермского края, фракция «Единая Россия»:

— Хочу обратить внимание на поправки в бюджет, которые касаются именно здравоохранения. Именно этот вопрос был отмечен в числе приоритетов в работе Максимом Решетниковым при вступлении в должность. И сегодня мы видим, что его инициативы воплощаются в реальные законодательные решения. Средства, выделяемые на ремонт объектов сферы здравоохранения, увеличены фактически вдвое. Причём речь идёт об объектах в самых разных территориях края. Это значит, что условия оказания медицинской помощи улучшатся во множестве городов и районов Прикамья.

Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой клинической больницы:

— Выделение дополнительных средств на ремонт медицинских учреждений в крае — это очень важное решение главы региона, и его можно только приветствовать. Врачи выездной поликлиники краевой больницы, которые ведут консультативный приём в самых отдалённых районах Прикамья, знают, как нуждаются в ремонте некоторые поликлиники и районные и участковые больницы. Приведения в нормативное состояние зданий требуют и надзорные органы. По большому счёту, увеличение в два раза средств на ремонт, которые планируется выделять ежегодно, это не просто новые окна, полы, красивые интерьеры — это знак уважения к жителям Пермского края. Наши пациенты и наши медики, где бы они не жили и не работали, достойны лечиться и работать в комфортных условиях.



