В здании Речного вокзала откроется исторический парк «Россия – моя история»

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В Речном вокзале после реконструкции разместится исторический парк «Россия — моя история». Об этом заявил министр строительства Пермского края Михаил Сюткин.

Напомним, «Новый компаньон» писал об этом 5 апреля.

Сегодня, на пленарном заседании краевого Заксобрания депутат Юрий Борисовец спросил о судьбе Речного вокзала. Изначально планировалось использовать здание в качестве Музея современного искусства PERMM, из которого он был вынужден переехать из-за аварийного состояния. По словам Михаила Сюткина, в здании будет размещён исторический парк «Россия — моя история».

«Реконструкция идёт с опережением графика, — рассказал Михаил Сюткин. — После завершения планируется открыть там исторический парка «Россия — моя история». При этом экспозиция будет размещена не только в здании Речного вокзала, но и в здании железнодорожного вокзала напротив, в котором РЖД сейчас проводит реконструкцию».

По словам министра, пермский исторический парк будет аналогичным московскому, который располагается на территории столичного ВДНХ. Проект будет финансироваться компанией «Газпром».

Исторический парк «Россия — моя история» располагается на ВДНХ, в павильоне 57, сообщается на сайте институции. Парк создан на основе мультимедийных исторических экспозиций. Материалы экспозиций цикла «Моя история» занимают более 22 тыс. кв. м и расположены на двух ярусах павильона. Создатели парка — историки, художники, кинематографисты, дизайнеры и специалисты по компьютерной графике — сделали всё, чтобы российская история перешла из категории чёрно-белого учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование. В историческом парке представлены все формы информационных носителей: сенсорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, лайтбоксы, коллажи, проекторы, планшетные компьютеры и многое другое. В подготовке экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций. В парке работают экспозиции «Рюриковичи», «Романовы» и «От великих потрясений к Великой Победе».