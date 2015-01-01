«Самое грустное — это потеря амбиций»
Музей PERMM останется в «аномальной зоне»
На минувшей неделе получила подтверждение информация, о которой давно уже шептали в околомузейных кругах Перми: Музей современного искусства PERMM не вернётся в своё «родное» здание — здание Речного вокзала, где он возник в 2009 году. Существует три варианта переноса музея, из которых сами музейщики считают оптимальным тот, при котором переезжать вообще не придётся.
Многострадальный музей, многострадальный вокзал
Музей, одно из главных детищ «культурной революции» 2008—2011 годов, проходившей в Перми при губернаторе Олеге Чиркунове, был открыт по инициативе галериста Марата Гельмана, и открыт по-гельмановски стремительно и волюнтаристски: он разместился в аварийном здании Речного вокзала 1940-х годов постройки после короткого косметического ремонта.
Конструктивистское здание предоставило музею великолепные выставочные объёмы и площади, достаточно места для офисов, творческих занятий с детьми, лекций и даже для хранения коллекции, но при этом оставалось аварийным: наиболее ветхое восточное крыло было непригодно для эксплуатации; подвал, находящийся ниже линии паводка, постоянно затапливался; офисная часть требовала радикальной перепланировки, что было невозможно ввиду ветхости конструкций. В здании бывшего вокзала не было даже отопления — зимой его обогревали тепловыми пушками.
Неудивительно, что с самого начала функционирования музея предполагалось, что здание будет реконструироваться. В 2009 году был проведён конкурс архитектурных проектов, который выиграло московское бюро «Проект Меганом» во главе с Юрием Григоряном. Проект всем очень нравился: он бережно относился к объекту культурного наследия — зданию, спроектированному перед самой войной Александром Гринбергом, и в то же время придавал ему футуристический лоск, столь «рифмующийся» с идеей современного искусства. При этом не был забыт и функционал: в проекте предусматривались все необходимые помещения вплоть до кафе и книжного магазина.
Конкурс проходил на частные средства — его финансировал Сергей Гордеев, бывший в те годы сенатором от Пермского края. Соответственно, проект оказался в его собственности.
В 2014 году музей покинул аварийное здание Речного вокзала после неоднократных предписаний прокуратуры о невозможности его эксплуатации. Новым пристанищем для PERMM стало арендованное трёхэтажное помещение на бульваре Гагарина, 24, где прежде размещался магазин бытовой техники. С владельцем здания — компанией «Сатурн-Р» — был подписан трёхлетний контракт.
Что будет дальше, когда контракт закончится, уже тогда было вопросом, и острым. Обсуждались два варианта: отреставрировать Речной вокзал и вернуть туда PERMM или переехать в здание старого трамвайного депо в Разгуляе.
От первого варианта чуть было не отказались. Сергей Гордеев сначала запросил с нового руководства Пермского края 90 млн руб. за проект Юрия Григоряна, что было вопиюще дорого, а потом и вовсе отказался его продавать, мотивировав отказ тем, что он не верит, что у команды губернатора Виктора Басаргина хватит сил и амбиций для его реализации. История показала, что он, скорее всего, был прав.
Тогда в недрах краевых властей появилась идея о том, чтобы на Речном вокзале разместить Пермскую художественную галерею, которая должна срочно освободить здание кафедрального Спасо-Преображенского собора, принадлежащего Пермской епархии РПЦ. Несмотря на протесты профессионалов и общественности, идея активно продвигалась, и спасло галерею лишь чудо: высокий разлив затопил арт-объект «Счастье не за горами», и все социальные сети Перми наполнились визуальными подтверждениями того, что классическое искусство размещать в зоне затопления опасно.
Что же касается трамвайного депо в Разгуляе, то эту тему всерьёз даже не начали обсуждать: никто не проводил переговоры с владельцем здания — муниципальным предприятием «Горэлектротранс», у которого в этом помещении расположены вполне функционирующие мастерские.
Новые варианты
Летом 2016 года началась реконструкция Речного вокзала — уже без авторского проекта, просто восстановление исторического здания. В плане финансирования инфраструктурных проектов краевого бюджета значилось: «Реконструкция и приспособление под современное использование», но под какое именно использование, не уточнялось. Общественность забила тревогу: а переедет ли музей PERMM «на родину»? Вдруг «современное использование» будет другим? Комментарии из краевого правительства были успокаивающие, да и вариантов других не было видно на горизонте.
Тем не менее арт-директор PERMM Наиля Аллахвердиева испытывала беспокойство и чувство неопределённости: за всё время подготовки и проведения реконструкции ни подрядчик (строительная компания «Акрополь-М»), ни заказчик (Управление капитального строительства Пермского края) не обратились к ней, чтобы узнать, что именно требуется для музейного здания. Никто не заинтересовался созданием «музейного контура» — температурно-влажностной среды, охранного периметра, музейного освещения и т. д., что странно, если считать, что здание предназначается для музея.
И вот 28 февраля 2017 года обнаружился новый интересант: при краевом минкульте образована АНО «Агентство новых технологий», единственная задача которой — реализация в Перми проекта Русской православной церкви и «Газпрома» «Россия — моя история».
Идея проекта «Россия — моя история» принадлежит главе Патриаршего совета по культуре епископу Егорьевскому Тихону; это мультимедийная выставка, посвящённая истории России. Первая экспозиция проекта открылась в декабре 2015 года в Москве, на ВДНХ. Выставка состоит из разделов: «Православная Русь: Рюриковичи», «Православная Русь: Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «1945—2016». На 22 тыс. кв. м павильона №57 на ВДНХ размещены 900 единиц мультимедийной техники, 11 кинозалов, 20 интерактивных 3D-носителей и 20-метровый купол в виде шатра-кинотеатра, интерактивные панорамы и декорации. Никаких подлинных предметов старины, равно как и произведений современного искусства, в экспозиции нет — она носит принципиально немузейный характер.
По словам эксперта в современной культуре Валентина Дьяконова, продвигаемый в Перми проект не имеет отношения к искусству.
Валентин Дьяконов, куратор Музея современного искусства «Гараж»:
— В экспозиции «Россия — моя история» используются фрагменты картин русских художников, но в целом она не имеет отношения к искусству. Это грандиозное переписывание истории с тем, чтобы вся она отталкивалась от Святой Руси, чтобы через эту оптику показать болезненную историю ХХ века, а фигуру президента Путина поднести как итог этой истории и спасителя России.
История России предстаёт как история Русской православной церкви: отсчёт идёт от крещения Руси, а, например, в разделе о политических репрессиях сталинской эпохи много места уделяется гонениям на священнослужителей — в ущерб другим жертвам Большого террора.
Непонятно, зачем ещё раз напоминать о роли православия, ведь вроде бы уже все договорились...
В Перми проект «Россия — моя история» расположится в отреставрированном здании Речного вокзала. По словам пресс-секретаря краевого минкульта Натальи Тафинцевой, этот вопрос находится в стадии обсуждения, однако никаких сомнений по поводу результата этих «обсуждений» у сведущих людей нет. Косвенное доказательство состоит в том, что минкульт начал вести с Наилёй Аллахвердиевой активные диалоги о возможном альтернативном расположении музея.
Вариантов на сей раз три: продлить пребывание в нынешнем арендованном помещении на бульваре Гагарина, 24, переехать всё в то же трамвайное депо в Разгуляе или превратить в выставочные залы складские корпуса на ул. Монастырской, 1.
Последний вариант Наиля Аллахвердиева даже обсуждать не хочет. Дело даже не в том, что старые склады «Мотовилихинских заводов», переданные музею PERMM для хранения крупногабаритных предметов из коллекции, не отапливаются — этот вопрос решается путём реконструкции. Гораздо больше арт-директора PERMM беспокоит расположение складского комплекса — на задворках, далеко и от общественного транспорта, и от возможных автомобильных подъездов, уединённое и опасное в тёмное время место.
Старинное депо — на первый взгляд, вариант достойный: во всём мире музеи современного искусства размещаются в подобных объектах; так, галерея Тейт в Лондоне занимает здание старой электростанции. Депо удачно расположено, оно большое, интересное как памятник промышленной архитектуры начала ХХ века. Но есть несколько проблем: во-первых, по-прежнему никто не обсуждал с «Горэлектротрансом», готово ли муниципальное предприятие эвакуировать из депо своё хозяйство; во-вторых, по словам побывавших в депо сотрудников музея PERMM, там стоит очень сильный запах креозота. Креозот — яд, и если им пропитаны стены и пол здания, то общественное учреждение в нём размещаться не может.
По мнению Наили Аллахвердиевой, вариант с пребыванием на бульваре Гагарина, 24 — оптимальный из предложенных.
Мистический треугольник
По словам арт-директора PERMM, краевой минкульт относится к проблеме с пониманием и с желанием её решить наилучшим образом. По мнению Наили Аллахвердиевой, идея с размещением на Речном вокзале историко-патриотической выставки принадлежит не минкульту, а «кому-то над ним», так что ведомству министра Галины Кокоулиной ничего не остаётся, как только попытаться выйти из ситуации без потерь. Между музеем и министерством-учредителем происходит постоянный диалог, основная тема которого — перспективы нынешнего здания музея.
Когда Наиля Аллахвердиева говорит о нынешнем помещении музея, чувствуется, что оно ей симпатично. У треугольной трёхэтажки на бульваре Гагарина много достоинств. По мнению Аллахвердиевой, независимо от того, останется в здании музей или переедет, эти залы нужно было бы сохранить для искусства.
У здания необычная форма — остроугольный треугольник в плане. Креативные сотрудники музея видят в нём нечто космическое, тем более что оно находится на бульваре с «космическим» именем, рядом с объектом под названием «Звезда» — издательско-полиграфическим комплексом. Нынешний музея PERMM — это как бы пермский филиал аномального «Молёбского треугольника», и это обстоятельство уже обыгрывалось в выставочных проектах. Необычное пространство способствует эффектной подаче выставок начиная с самой первой, где художник Вячеслав Смирнов высказался о достоинствах помещения кратко: «Очень хорошо! Гораздо лучше, чем я думал».
Кроме того, здание новое, построено качественно, в нём надёжные коммуникации, которые ещё долго не потребуют ремонта, отличные противопожарные системы. Музей, конечно, находится далековато от городского центра, но в хорошей транспортной доступности. Как говорит Наиля Аллахвердиева, в рабочей Мотовилихе должен быть очаг современной культуры. Если музей уедет, местное сообщество многое утратит.
Но есть у здания и существенные минусы.
Прежде всего это коммерческая аренда — по данным «Коммерсанта-Прикамье», она составляет 17 млн руб. в год из краевого бюджета; к тому же в июле нынешнего года она заканчивается, и неизвестно, согласится ли «Сатурн-Р» на продление договора, а если да, то по какой цене.
Ситуация аренды не даёт музею возможности развиваться. Для полноценного функционирования музея здание необходимо перестраивать — в нём нет грузового терминала, разгружать произведения искусства приходится на улице, что вообще-то запрещено; нет профессионального музейного освещения, нужны ещё кое-какие доработки, для которых здание должно быть в собственности, а не в аренде. Что более важно, у арт-директора нет возможности стратегического планирования, возможности создать хотя бы трёхлетний план, а ведь большие выставочные проекты требуют длительной подготовки. Как можно планировать выставку, не зная, в каком пространстве она будет располагаться?
Главная проблема нынешнего расположения музея — теснота помещения. Выставочные площади довольно большие, но ничего, кроме выставок, там не поместится. В музее есть постоянная коллекция, но она ни разу не выставлялась с тех пор, как музей покинул Речной вокзал, — постоянную экспозицию создавать негде. Кроме того, потолки в бывшем магазине слишком низкие, чтобы выставлять масштабные арт-объекты. Наконец, в здании не хватает складских помещений.
Валентин Дьяконов считает, что надо бы поменять музей и выставку местами: «В выставке «Россия — моя история» всё мультимедийное — видео, принты. Всё это легко масштабируется и не требует больших площадей и высоких потолков».
Дальнейшие перспективы
Никто — даже, подозреваем, недавно созданное «Агентство новых технологий» — не может сказать, насколько «долгоиграющий» проект «Россия — моя история». В Москве, где он существует три с половиной года, экспозиция не менялась, но продолжает приносить доход за счёт приезжих: стоимость полного билета на посещение — 500 руб. В Перми даже очень навороченная мультимедийная экспозиция за пару месяцев растеряет всех посетителей и останется вотчиной школьных образовательных экскурсий, то есть не будет приносить доход. Как долго она будет квартировать в здании Речного вокзала — предсказать очень трудно.
В идеале, мечтает Наиля Аллахвердиева, музей PERMM должен вернуться в здание Речного вокзала, создать там постоянную экспозицию, а помещение на бульваре Гагарина использовать как дополнительную выставочную площадку. Если же музею и дальше предстоит квартировать в тесных и низких помещениях, необходимо как минимум возродить городскую программу паблик-арта, чтобы крупные арт-объекты располагались хотя бы на улицах, если для них нет помещений.
Валентин Дьяконов тоже считает, что место музея — в здании Речного вокзала, и обосновывает это особенностями его расположения: «Это удобно с точки зрения городского планирования и развития туризма: в городе была бы музейная улица, которая начиналась бы с художественной галереи, шла мимо краеведческого музея и завершалась в музее PERMM».
Наиля Аллахвердиева считает, что с отказом от размещения PERMM в здании Речного вокзала главные потери несёт вовсе не музей, а город и край.
Наиля Аллахвердиева, арт-директор Музея современного искусства PERMM:
— Самое грустное в этой истории — это потеря амбиций. У нас амбиции по-прежнему высокие, у нас прекрасные проекты, хорошая репутация в международной профессиональной среде. Но Речной вокзал был проектом амбициозным с точки зрения позиционирования территории, он выводил музейную Пермь на иной уровень — международный. Отказываясь от Речного, мы отказываемся от почётного места в мире, которого мы вполне достойны.
Ситуация непростая, но мы видим, что у краевых властей есть готовность её обсуждать. Мы видим готовность двигаться. Вопрос — куда?