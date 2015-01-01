Хореографическое училище вне опасности Гарантия дана на высочайшем государственном уровне

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщила «Новому компаньону» директор Пермского хореографического училища Людмила Шевченко, опасность превращения училища в филиал Академии русского балета им. Агриппины Вагановой (Санкт-Петербург) миновала. По словам руководителя учебного заведения, официального уведомления она не получала, но, по её сведениям, премьер-министр России Дмитрий Медведев наложил отрицательную резолюцию на предложение федерального минкульта о реорганизации учебного заведения.

Это известие пришло вскоре после того, как на форуме Объединённого народного фронта «Правда и справедливость», прошедшего 1-3 апреля, президент РФ Владимир Путин благосклонно высказался по поводу материальной поддержки Пермского балета.

Что же касается самой Людмилы Шевченко, которая ещё в январе нынешнего гора собиралась покинуть свою должность, но отказалась оставить училище в столь сложный момент, то она пока продолжает работать на прежнем месте.