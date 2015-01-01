Судьба Пермского хореографического училища будет определена в течение ближайших двух недель Кадры решают всё

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Фото: Константин Долгановский

Директор Пермского хореографического училища Людмила Шевченко 10 февраля уходит на заслуженный отдых. Ожидается, что во главе прославленной балетной школы станет юрист Пермского театра оперы и балета Данила Лобас, выпускник училища и в прошлом солист балета: именно его кандидатуру рекомендовал трудовой коллектив училища.

Училище подчиняется Министерству культуры Российской Федерации, которое и должно утверждать кандидатуру нового директора. Однако, как стало известно «Новому компаньону», Данилу Лобаса почему-то направили на собеседование к Николаю Цискаридзе — ректору Академии русского балета им. Агриппины Вагановой (Санкт-Петербург). Результаты собеседования пока не известны, кандидатура Лобаса официально не утверждена.

В связи с этим в социальных сетях активизировался старый слух о том, что пермское училище может стать филиалом академии.

Впервые о возможности подчинения Пермского хореографического училища Академии русского балета им. Агриппины Вагановой (Санкт-Петербург) в качестве филиала заговорили два года назад. Тогда эту новость не подтвердили ни в Перми, ни в Санкт-Петербурге, однако события последнего времени показали, что слух был не беспочвенным.

Представители Пермского хореографического училища и Пермского театра оперы и балета от комментариев отказались, однако неофициальные источники прояснили, чем может быть продиктовано стремление подчинить региональную балетную школу центру.

Перед Вагановской академией поставлена задача обеспечить кадрами филиалы Мариинского театра во Владивостоке (уже открыт) и Владикавказе (планируется к открытию). Между тем, ни на Дальнем Востоке, ни на Северном Кавказе балетных училищ нет, а Вагановская академия едва справляется с пополнением основной труппы «Мариинки». Проблему можно решить за счёт региональных школ. В случае подчинения Пермского хореографического училища Академии русского балета лучших студентов старших курсов будут забирать в Санкт-Петербург для пополнения трупп филиалов Мариинского театра.

Если это произойдёт, труппа Пермского театра оперы и балета останется без достойной балетной смены, так же как труппы Самарского, Казанского, Нижегородского, Саратовского, Астраханского театров и театра Республики Коми — все они обеспечиваются кадрами благодаря Пермскому хореографическому училищу.

В случае с Пермским театром оперы и балета ситуация становится особенно опасной в свете невнятных планов краевого правительства по строительству новой сцены театра. Если историческое здание театра закроется на длительную реконструкцию, а новая сцена не будет предварительно построена, балетная труппа «разбежится» из Перми, а новую по окончании реконструкции набрать будет не из кого.

По информации «Нового компаньона», и.о. министра культуры Пермского края Галина Кокоулина поставлена в известность об опасности, грозящей пермской балетной школе.

Ожидается, что судьба Пермского хореографического училища и личность его нового директора будут известны в течение ближайших двух недель.