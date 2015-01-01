Краевые власти будут субсидировать авиарейсы в Краснодар и Минеральные Воды

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В среду, 19 апреля, на заседании краевого правительства и.о. министра транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил, что краевые власти будут субсидировать перелёты из Перми в Краснодар и Минеральные Воды с июня по декабрь 2017 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по фиксированной цене примерно 6 тыс. руб.

«Планируем открыть их с июня этого года. Авиаперелёты будут выполняться до конца этого года. Ну а дальше будем смотреть по их наполняемости и востребованности. В дальнейшем эту же практику будем применять и спрашивать у жителей Пермского края, куда им интересно летать», — пояснил Николай Уханов.

Согласно результатам опроса, наибольшим интересом среди населения Прикамья пользуется Симферополь (39% проголосовавших) и Сочи (18% проголосовавших). Однако эти рейсы из Перми уже выполняются, поэтому для субсидирования определены другие маршруты, набравшие наибольшее количество голосов: Минеральные Воды — 6% и Краснодар — 4%.

Директор туристической компании ООО «Финист Трэвел» Михаил Бояршинов считает, что это правильное решение, так как субсидированные перевозки — это прекрасная возможность для наименее защищенные слои населения (пенсионеров и школьников) посетить те южные города, где можно отдохнуть.

«Это здорово, когда краевое правительство думает о людях. Я думаю, что эти направления будут впоследствии пользоваться спросом», — добавил он.

Интернет-голосование для определения субсидируемого маршрута проводилось по инициативе врио главы региона Максима Решетникова правительством Пермского края в марте 2017 года. В нём приняли участие порядка 2,5 тыс. человек.

Напомним, ранее региональные власти не раз заявляли о том, что планируют расширить перечень льготных авиамаршрутов из Перми уже в следующем году: до Калининграда, Красноярска и Минеральных Вод.