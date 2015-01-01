Один из заместителей начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области займёт место Виктора Кошелева

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генерал-майор Владимир Романюк

Как сообщили «Новому компаньону» собственные источники, на место начальника Пермского краевого полицейского главка, которое с 2014 года занимает генерал-лейтенант Виктор Кошелев, рассматривается один из заместителей начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаила Бородина. В частности, предполагается, что это место займёт генерал-майор Владимир Романюк.

Сам же Виктор Кошелев может в ближайшее время покинуть пост начальника ГУ МВД по Пермскому краю и уйти на повышение в Москву. Об этом «Новый компаньон» писал 7 апреля.

Соответствующий указ уже подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Владимир Романюк работает в органах внутренних дел с 1981 года. Службу начинал с должности милиционера отдельного батальона ППСМ УВД Кировского райисполкома. Затем перешёл в уголовный розыск. В 1992 году перешёл в московский гарнизон полиции, в ОВД Бибирево. В 2009 году был назначен первым замначальника УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы — начальником криминальной милиции. В Свердловскую область его перевели 9 мая 2011 года.

Напомним, ранее информацию о возможном назначении на должность Кошелева Владимира Романюка распространил znak.com.

«Новый компаньон»