Начальнику ГУ МВД по Пермскому краю прочат скорую отставку Виктор Кошелев находится в отпуске

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Как сообщили «Новому компаньону» сразу два источника в правоохранительных органах, начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев вскоре покинет свою должность.

Виктор Кошелев

В настоящий момент, согласно информации на сайте краевого главка, врио начальника ГУ является генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Однако, согласно официальной информации, Виктор Кошелев находится в отпуске.

Также врио начальника главного следственного управления вместо генерал-майора юстиции Николая Жигуна на сегодняшний день является подполковник юстиции Максим Шилов. По данным источников, Николай Жигун также готовится покинуть должность.

В пресс-службе ГУ МВД не подтвердили информацию о скорой отставке Виктора Кошелева, заявив, что начальник управления работает в прежнем режиме.