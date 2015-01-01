Петиция жителей Яйвы собрала больше 400 подписей

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Петиция жителей посёлка Яйва, которые в результате оптимизации сферы здравоохранения остались без доступной медицинской помощи, набрала больше 400 подписей.

Напомним, в петиции яйвинцы просят организовать станцию скорой медицинской помощи в посёлке, так как ближайшая к ним станция скорой медицинской помощи находится в Березниках. При этом четыре бригады, обслуживающие не только жителей посёлка Яйва, но и Всеволодо-Вильвы, Александровска, не справляются. Время ожидания врачей в среднем составляет 25-30 минут.

В посёлке нет невропатолога, хирурга, нарколога, психолога. А за медпомощью приходится обращаться в Александровск. Также в Яйве нет своей лаборатории и анализы сдаются в Березниках платно.

Упразднено в посёлке и родильное отделение. Ближайший роддом находится в Березниках.

Возникают в Яйве и проблемы с лекарственными препаратами для льготных категорий граждан, вакцинами, а все специалисты находятся в трёх населённых пунктах.

Авторы петиции уточняют, что они не просят немедленно решить эти проблемы, так как понимают что это требует финансовых вложений.

«Мы просим вернуть нам постоянное наличие бригад скорой помощи, а также оснастить лабораторию необходимыми реагентами и приборами».





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