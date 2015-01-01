Яйвинцы составляют петицию по поводу отсутствия медпомощи

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На сайте сhange.org появилось обращение «Больница в поселке Яйва Пермского края на грани закрытия!» Петиция готовится для обращения к врио губернатора края Максиму Решетникову и депутату Государственной думы Алексею Бурнашову.

Автор петиции Кристина Гимиева просит оказать помощь жителям поселения: посёлок Яйва, расположенный в Александровском районе, оказался «на грани полного отсутствия квалифицированной медицинской помощи». В результате проведённой «оптимизации» яйвинцы лишились элементарной медпомощи. Нет возможности провести анализы, получить быстрое и своевременное лечение у хирурга, невропатолога, нарколога и прочих узких специалистов, отсутствует квалификация у специалистов, лечащих детей до одного года, упразднено родильное отделение, уменьшено количество больничных коек, невозможно даже получить бесплатное направление на обследования на аппаратах УЗИ, МРТ и пр. Всё это яйвинцы могут получить лишь в Александровске, Березниках и в основном за деньги.

Петицию за сутки уже подписало более 200 человек.

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