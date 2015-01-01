Администрация Перми заключила контракты на ремонт девяти дорожных объектов

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Как сообщает администрация Перми, по требованию главы Перми Дмитрия Самойлова раньше обычного стартовали конкурсы по выбору дорожных подрядчиков, что позволило районным администрациям уже заключить часть контрактов. В итоге из 18 объектов по девяти контракты уже заключены.

Напомним, ремонт дорог в Перми ведётся в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Самыми масштабными станут реконструкция пересечения улицы Героев Хасана с Транссибирской магистралью и замена трамвайных путей на Северной дамбе.

При этом, начиная с этого года, городская администрация будет контролировать исполнение контракта в несколько этапов. В частности, на этапе изготовления материалов дорожного покрытия, подрядчик должен будет представить все заготовленные материалы дорожной лаборатории, чтобы специалисты могли проверить качество щебня, песка, битума и минерального порошка, используемого для производства асфальтовой смеси. Далее согласовать рецептуру асфальтового покрытия, провести лабораторные испытания асфальтовой смеси до укладки, во время и после неё.

«Новый компаньон»