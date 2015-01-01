Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 14 апреля
Сила упорства. В Перми прошли краевой чемпионат и первенство по плаванию среди инвалидов. Они состоялись в рамках второго этапа VII краевого Паралимпийского фестиваля под девизом «Спорт в сердце каждого!».
Праздник на все времена. Ветераны Прикамья получат подарки ко Дню победы.
Одно решение для общих проблем. В Прикамье разрабатывается единая схема для работы с обманутыми дольщиками.
За путёвкой в лето. В Перми с 17 апреля стартует кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей.
По пути диалога и поиска решений. Общественный совет городской думы продолжит работу.
Во имя памяти. Пермякам предлагают пройти «Боевые тыловые».
Творить добро. Театральная постановка подарила шанс на выздоровление юной пермячке.
Почтовый конверт к юбилею. Пермские филателисты готовят выставку к 100-летию Павла Соловьёва.
Красна весна ярмаркой. Пермяков и гостей города ждёт череда весенних ярмарок «Медовый рябинник».
«уДачная Пятница». Новый проект газеты «Пятница» для дачников и огородников.
О Каме и Перми. Как пермяки написали тотальный диктант.
Пермский ренессанс юмора. В Перми впервые состоялся Кубок ректоров Пермского края по КВН.
Снимите это немедленно. При вузах Перми может появиться список добросовестных арендодателей жилья.
История в кино. Пермяки увидят и обсудят события 1917 года.
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