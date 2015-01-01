Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 14 апреля

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Сила упорства. В Перми прошли краевой чемпионат и первенство по плаванию среди инвалидов. Они состоялись в рамках второго этапа VII краевого Паралимпийского фестиваля под девизом «Спорт в сердце каждого!».

Праздник на все времена. Ветераны Прикамья получат подарки ко Дню победы.

Одно решение для общих проблем. В Прикамье разрабатывается единая схема для работы с обманутыми дольщиками.

За путёвкой в лето. В Перми с 17 апреля стартует кампания по летнему отдыху и оздоровлению детей.

По пути диалога и поиска решений. Общественный совет городской думы продолжит работу.

Во имя памяти. Пермякам предлагают пройти «Боевые тыловые».

Творить добро. Театральная постановка подарила шанс на выздоровление юной пермячке.

Почтовый конверт к юбилею. Пермские филателисты готовят выставку к 100-летию Павла Соловьёва.

Красна весна ярмаркой. Пермяков и гостей города ждёт череда весенних ярмарок «Медовый рябинник».

«уДачная Пятница». Новый проект газеты «Пятница» для дачников и огородников.

О Каме и Перми. Как пермяки написали тотальный диктант.

Пермский ренессанс юмора. В Перми впервые состоялся Кубок ректоров Пермского края по КВН.

Снимите это немедленно. При вузах Перми может появиться список добросовестных арендодателей жилья.

История в кино. Пермяки увидят и обсудят события 1917 года.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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