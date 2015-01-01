Продажа замороженных грибов в период поста в Перми выросла на 74%

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Аналитики торговой сети «Перекрёсток» выяснили, какие продукты пользуются наибольшим спросом в период поста у пермяков.

Проанализировав потребительские предпочтения и объём продаж в продуктовой сфере, они выяснили, что наибольшим спросом у пермяков пользовались замороженные грибы (на 74%), кабачковая, баклажанная и грибная икра (+36%), замороженные ягоды (+11%), чечевица (+68%) и мука (+67%).

В рейтинге «постящихся» городов Пермь оказалась ровно посередине. Самым «постящимся» городом названа Москва, «непостящимися» - Самара и Екатеринбург.