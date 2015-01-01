Все микрозаймы с господдержкой под 11% годовых Акция для бизнеса

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До 30 апреля на все виды микрозаймов с господдержкой на сумму до 3 млн руб. на срок до пяти лет устанавливается единая процентная ставка 11% годовых вне зависимости от срока, на который предоставляется микрозаём.

На заём «Инвестиционный МСП» на цели покупки или ремонта основных средств (коммерческой недвижимости, оборудования и др.) на сумму от 3 до 15 млн руб. и на срок до пяти лет ставка составит 12% годовых.

Микрозаймы и займы предоставляются при поддержке правительства Пермского края в лице министерства промышленности, предпринимательства и торговли и за счёт целевых средств АО «МСП Банк».

Любовь Кузнецова, генеральный директор АО «Микрофинансовая компания Пермского края»:

— Всего в Пермском крае микрозаймами с господдержкой для бизнеса уже воспользовались 1356 предпринимателей на общую сумму более 950 млн руб. Предлагаем предпринимателям подать заявку в период проведения акции.

Телефон горячей линии по микрозаймам для бизнеса: (342) 211-05-20, сайт pcrp.ru или мкпк.рф

Напоминаем, что получить микрозайм с господдержкой просто. Для этого необходимо:

подготовить заявку в соответствии с перечнем документов, размещённом на сайте мкпк.рф или pcrp.ru в разделе «Документы для подачи заявки»;

подать заявку через любое из 53 отделений многофункционального центра «Мои документы» в Пермском крае, через дополнительные центры обслуживания в Пермском крае или в офисе компании (адреса указаны в разделе «Порядок подачи документов»);

отслеживать статус заявки на сайте или через автоинформатор по телефону 211-05-20;

после положительного решения комиссии по предоставлению микрозаймов заключить договор.

АО «Микрофинансовая компания Пермского края» было создано в 2006 году. Компания специализируется на предоставлении микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе присутствия при финансовой поддержке Правительства Пермского края в лице Министерства промышленности, предпринимательства и торговли. Свидетельство в Государственном реестре МФО Банка России от 12.08.2011 № 4110559000364, Очень высокий рейтинг надежности A+.mfi (RAEX). Сайт компании: pcrp.ru, мкпк.рф. Процентные ставки, действующие на 16.03.2017 г., актуальные ставки, условия предоставления займов и условия проведения акции размещены на сайте www.pcrp.ru. Правила предоставления займов утверждены советом директоров АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (Протокол №6 от 15.03.2017 г.) Акция проводится в срок с 16.03.2017 г. по 30.04.2017 г. Не является публичной офертой.

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