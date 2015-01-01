Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 11 апреля

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Куриная слепота. История Ивана Огородова и Андрея Белкина вскрыла несовершенство законодательства о предоставлении субсидий.

«Марафонец в работе». Максим Решетников провёл встречу с активом «Единой России» в районах Прикамья.

«Промышленности нужен долгосрочный заказ». В Министерстве энергетики РФ обсудили проблемы региональной экономики.

Для перспективы Верхнекамья. Программа развития лесоснабжения Пермского края — это возможности роста для целого ряда северных посёлков.

Людмила Карнаухова: Мы отстали на сотни световых лет. Пермский педагог, дизайнер, основатель фондаи конкурса «Высокий сезон» — о мировой и российской фэшн-индустрии.

Взыскатели достали. Пермский край — в числе лидеров по жалобам в адрес коллекторов.

Потребитель в поиске концепции. Эксперты обсудили особенности различных рынков в современных условиях.

Алексей Дёмкин: Мы готовы строить столько, сколько потребует рынок. Депутат Пермской городской думы, директор по продажам АО «ПЗСП» — об оптимальных путях развития города, социальных объектах и инновационных решениях.

Конец «уплотниловке»? Строительную отрасль Перми могут ожидать значительные перемены уже в июне.

Отпуск по обмену. Главы Перми и Сочи договорились о взаимодействии в сфере туризма.

Облачность — низкая. Возможны осадки в виде сахарного сиропа Музей современного искусства PERMM продемонстрировал оригинальное понимание пасхального благочестия.

История жива. Вышел сборник документов по истории пермского образования.

Архитектура плоскости. В галерее «Уникум» открылась выставка Владимира Наседкина.

Новый «Неоновый». Проект Анатолия Френкеля нашёл пристанище в галерее «Марис-Арт».

Из жизни анекдотической провинции. Главной темой конкурса театральных капустников «Солёные уши» стала покупка рояля Театром-Театром, а главной героиней — новый министр культуры.

О Каме и Перми. Как пермяки написали Тотальный диктант.

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