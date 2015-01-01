Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 11 апреля
Куриная слепота. История Ивана Огородова и Андрея Белкина вскрыла несовершенство законодательства о предоставлении субсидий.
«Марафонец в работе». Максим Решетников провёл встречу с активом «Единой России» в районах Прикамья.
«Промышленности нужен долгосрочный заказ». В Министерстве энергетики РФ обсудили проблемы региональной экономики.
Для перспективы Верхнекамья. Программа развития лесоснабжения Пермского края — это возможности роста для целого ряда северных посёлков.
Людмила Карнаухова: Мы отстали на сотни световых лет. Пермский педагог, дизайнер, основатель фондаи конкурса «Высокий сезон» — о мировой и российской фэшн-индустрии.
Взыскатели достали. Пермский край — в числе лидеров по жалобам в адрес коллекторов.
Потребитель в поиске концепции. Эксперты обсудили особенности различных рынков в современных условиях.
Алексей Дёмкин: Мы готовы строить столько, сколько потребует рынок. Депутат Пермской городской думы, директор по продажам АО «ПЗСП» — об оптимальных путях развития города, социальных объектах и инновационных решениях.
Конец «уплотниловке»? Строительную отрасль Перми могут ожидать значительные перемены уже в июне.
Отпуск по обмену. Главы Перми и Сочи договорились о взаимодействии в сфере туризма.
Облачность — низкая. Возможны осадки в виде сахарного сиропа Музей современного искусства PERMM продемонстрировал оригинальное понимание пасхального благочестия.
История жива. Вышел сборник документов по истории пермского образования.
Архитектура плоскости. В галерее «Уникум» открылась выставка Владимира Наседкина.
Новый «Неоновый». Проект Анатолия Френкеля нашёл пристанище в галерее «Марис-Арт».
Из жизни анекдотической провинции. Главной темой конкурса театральных капустников «Солёные уши» стала покупка рояля Театром-Театром, а главной героиней — новый министр культуры.
О Каме и Перми. Как пермяки написали Тотальный диктант.