Приступил к работе новый директор «Автовокзала»

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Новый исполняющий обязанности руководителя ПКГУП «Автовокзал» Юрий Журавель приступил к своим обязанностям. Он сменил Ильдара Камилянова, возглавлявший предприятие с ноября 2012 года, и его заместителя Владимир Костыгина, которые, по сообщениям СМИ, являются выходцами из команды экс-губернатора региона Виктора Басаргина.

Ранее Юрий Журавель занимал пост замдиректора по сбыту МП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство».

Напомним, КГУП «Автовокзал» управляет сетью из шести автовокзалов и 39 автостанций и билетных касс в Пермском крае, арендует соликамский и березниковский автовокзалы.

В феврале 2017 года Антимонопольная служба потребовала от «Автовокзала» прекратить установление необоснованных цен на услуги для перевозчиков. Тогда стоимость услуг автовокзала составляла 17 и 20% от выручки перевозчиков, в то время как «Автовокзал» обязан был устанавливать стоимость услуг исходя из собственных затрат на их оказание.