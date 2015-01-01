Пермскому автовокзалу необходимо до 17 марта прекратить дискриминацию перевозчиков

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Пермское УФАС России продлило срок исполнения предупреждения пермскому КГУП «Автовокзал», выданное в связи с обращениями десяти перевозчиков, до 17 марта 2017 года..

Антимонопольная служба потребовала от «Автовокзала» прекратить установление необоснованных цен на услуги для перевозчиков. В настоящее время стоимость услуг автовокзала составляет 17% и 20% от выручки перевозчиков. По мнению антимонопольщиков, выручка не может оказывать влияние на услуги автовокзала.

«ПГУП «Автовокзал» обязан устанавливать стоимость своих услуг исходя из затрат, которые несёт при оказании услуг», — рассказал и. о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальёв.

В ближайшее время на площадке Пермского УФАС состоится рабочая встреча с представителями ПКГУП «Автовокзал», в ходе которой будет обсуждаться вопрос исполнения предупреждения.